AKP'li belediyede usulsüzlük iddiası: Sınavsız memur yapılmışlar!

Atanmayan öğretmenlerin intihar haberleriyle sarsıldıklarını vurgulayan Tuncay Yılmaz, “ Beka meselesinin kimler için olduğunu anlayın işte. Biz bu haksızlıkların karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz, paylaşımında “Kastamonulu İlköğretim Matematik Öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu atanamadığı için kendini astığını görünce çok canım sıkıldı. Sayıştay raporuna göre Çorum Belediyesi’nde 2018 yılı hesabına ilişkin yapılan incelemede 4 yılda 7 kişi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan memur yapılmış. 4 yılda 7 kişi Özel Kalem Müdürü olmuş ama biz Özel Kalem Müdürünün değiştiğini hiç duymadık. Çorum’da, atama bekleyen İngilizce öğretmeni Halil Mustafa Bozkurt kardeşimiz 32 yaşında canına kıydı. Kastamonulu İlköğretim Matematik Öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu atanamadığı için kendini astı. 21 yaşındaki Kevser kardeşimiz bizler mutlu mesut bayram kutlayıp tatil yaparken O intihar etti. 2019 yılında, 21 yaşında, genç demeye dilimin varmadığı, çocuk desem olacak, Kevser Abdülkadiroğlu kendini astı.Bizim bu gençler için ciğerimiz yandı” açıklamasında bulundu.

‘Aklınız hayaliniz durur’

Yılmaz, Sayıştay raporuna göre bu 7 kişinin sınavsız ve haksız bir şekilde memur yapıldıklarını iddia ederek şöyle devam etti:“Personelin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çoğunun kısa bir süre belediyede görev yaptıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen atamasının yapıldığı, bu atamalarda; öncelikle belediye çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluştuğu tespit edilmiştir. Özel Kaleme atananların isimlerini görseniz aklınız hayaliniz durur. Oy verdiğiniz kişilerin size nasıl ihanet ettiğini anlarsınız. Her şey güzel olacak inşallah.”