Akşener'den Yıldırım'a 'Kürdistan' yanıtı: Aslına rücu etmişler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul seçimlerine destek olmak için 39 ilçede kurduğu Demokrasi Çadırlarını ziyaret etti. Yaptığı ziyaretlerde Akşener’e İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve çok sayıda partili eşlik etti.

Zeytinburnu, Güngören, Bağcılar ve Esenler’de yer alan Demokrasi Çadırlarına giden Akşener, yurttaşlardan 23 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na destek olmalarını istedi.

İYİ Parti Zeytinburnu Demokrasi Çadırı'nda açıklamalarda bulunan Akşener, İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını kaydederek, “Türkiye’de olmayan bir şeye İstanbul sahne oldu. Sayın Erdoğan’ı uzun süredir tanıyan, zamanında dostu olan bir insanım. Sayın Erdoğan’ın asla yapmayacağına inandığım bir davranış biçimi ortaya çıktı. İstanbul seçimlerinin iptal edilmeyeceğine dair arkadaşlarımla iddiaya girdim. Dedim ki ‘Sayın Erdoğan bize hakaret eder, ortağına iftira attırır, her şeyi yapabilir seçimi kazanana kadar ama millet iradesiyle ters düşmez. Sandığı tekmelemez ve sonuçta sayın İmamoğlu’nun seçildiğini kabul eder. O cumhurbaşkanı makamında, Ekrem bey de büyükşehir belediye başkanlığı makamında otururlar. Biri Türkiye’yi biri de İstanbul’u yönetir.’ Ama yanılmışım” diye konuştu. Akşener, İBB’nin bazı kişi ve kurumlara araç tahsis ettiğini, bazı vakıf ve kurumlara da para aktardığını belirterek, “Niye İstanbul seçimlerini bilerek iptal ettirdiğini bir türlü anlamamıştım, anladım ki mesele duygusalmış. Yani paraymış. Dört bin araba kayıp biliyorduk ama 6 bin araba kayıpmış” ifadelerini kullandı.

‘İstanbul sahibine iade edilecek’

İktidarın Karadenizlilere yönelik kullandığı söylemleri eleştiren Meral Akşener, “İçişleri makamında oturan zat var ya hani. Bayram namazı. Bayram namazı. Şimdi bu arkadaş Üsküdar Meydanı’nda Temel Bey'le ikimizin Kandil’le sözleşme yaptığımızı ilan etti. Ben de döndüm dedim ki ‘yahu ben de eski İçişleri Bakanıyım. İçişleri bakanları iftira etmez, gereğini yapar. O sözleşmeyi çıkar ve gereğini yap kardeşim. Ne benim ne de Temel Bey'in dokunulmazlığı yok. Cevap şu oldu, ‘seçim zamanı her şey söylenir.’ Ama Meral Akşener peşini bırakır mı? Bırakmaz. Hemen bir araştırma önergesi verdik, ‘Madem Meral Akşener Kandil’le sözleşme imzalamış, araştırın gereğini yapın.’ Büyük ve küçük ortağın oylarıyla reddedildi. Yalancı bunlar, iftiracı” dedi. 23 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’nin tüm alanlarda görev alacağını belirten Akşener, “39 ilçede CHP ve İYİ Parti’den dört vekil görev alacak. Her sandığa bir avukat göndereceğiz seçmenin oyunu heba ettirmeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sefer en az 2-3 puan farkla sahibine iade edeceğiz” diye konuştu.

‘Deşifre edeceksiniz’

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da yaptığı konuşmada kullandığı “Kürdistan” ifadesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Akşener, “Aslına rücu etmişler” dedi. Partililere seslenen Akşener, “Seçim sürecinde tüm milleti PKK’lılıkla suçlayanların bugün Diyarbakır’da miyav miyav PKK’ya PeKeKe dediğini anlatacağız. Yeniden açılım sürecini başlatmak isteyenleri deşifre edeceksiniz. Trabzonlulara Rum dendi. Ordululara komünist dendi. İstanbul’da yaşayan Karadenizliler tüm yapılan hakaretleri unutmayacak” diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’yi de eleştiren Akşener “Tarzan zorda. 31 Mart seçimlerine giderken, bütün Kürt vatandaşlara söverken, iftira atarken, bizim 29 vatandaşımızı PKK’lı ilan edip nüfuz cüzdanı örneğiyle beraber yayınlarlarken düşüneceklerdi. Efendim gördük ki 31’inden sonra küçük ortağa zaten açıklama yaptırdı sayın Erdoğan, hani mitil vardı ya mitil gelecekti, mitil uçtu. Ve o güne kadar ‘bebek katili’, ‘imralı canisi’, ‘terörist başı’ dediği şahısa, ‘Öcalan avukatlarıyla görüşmelidir’ dedi. Yani sayın Erdoğan ölüyü sahibine sürüklettiriyor. Binali Yıldırım Dersim demiş, peki Dersim mevzusu üzerinden söven troller ne olacak şimdi? Sanki biz açılımcıymışız gibi söven Genel Başkan Yardımcıları ve Saray’ın sözcüleri ne halt edecek şimdi? Dolayısıyla kesinlikle hepimizden özür dilemeden, seçmen nezdinden bir affa uğrayacaklarını sanmıyorum.

Seçimlere kadar İstanbul’dayım. Mitili değil ama postu buraya seriyorum” ifadelerini kullandı. Akşener daha sonra Güngören, Bağcılar ve Esenler’de de İYİ Parti Demokrasi Çadırını, CHP seçim Stantını ziyaret ederek esnafla sohbet etti.