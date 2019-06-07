CHP: Soylu'ya 'Akıllı ol' diyen kişiyi tanımıyoruz



Uzun, “Soylu’nun, İmamoğlu’nun önceden belli olan Trabzon programını bilmesine karşın 10 dakika önce orada olması tesadüf mü” diye sordu. Soylu ise ‘Akıllı ol’ diyen kişi hakkında araştırma yaptıklarını ve yakında açıklayacaklarını belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan Uzun, o sözleri kullanan kişiyi tanımadıklarını belirterek, “Biz tüm ilçe teşkilatlarımız ile o gün orada adayımız İmamoğlu’nu bekliyorduk. Bu sözü söyleyen kişiyi bizden tanıyan yok. Kim olduğunu araştırıyoruz” dedi. Soylu’nun aynı dakikalarda orada bulunmasının manidar olduğunu anlatan Uzun, “Provokasyonu yapan Soylu. İmamoğlu’nun önceden belli olan Trabzon programını bilmesine karşın 10 dakika önce oraya iniyor. Bu tesadüf olamaz. Bunun provokasyon olduğunu düşünüyoruz. O sözü söyleyen kişi parti üyesi olsa gelip bize sığınmaz mıydı?” diye konuştu.

Trabzon’da kendisi hakkında “Akıllı ol” diyen kişi hakkında araştırma yaptırdıklarını söyleyen Süleyman Soylu ise “Ben geçerken adamın birisi bana ‘Akıllı ol Soylu’ dedi. Akıllı ol Soylu, bizim oralarda tehdittir. Mafya vari üsluptur. Onun bir cümle sonrası ‘Akıllı ol Soylu, aklını alırız’ demektir. Ama baktım ki burada bir tezgâh var, biz de bu tezgâha düşmeyelim. Sonra seçim sonuna kadar düştüğümüz tezgâhın maliyetini Binali Abi’ye ödettirmeyelim. Adamla ilgili araştırma yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de bir iki gün sonra o adamın kim olduğunu çok net bir şekilde anlar” dedi.