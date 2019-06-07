Yıldırım ‘söylem’ değiştirdi

Diyarbakır programında yurttaşlara seslenirken, “Kürdistan ve PeKeKe” ifadelerini kullanan Yıldırım, kentte yapılan bir televizyon yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dersim olayları için özür dilediğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın 2005’te Diyarbakır konuşması var. Bu ülkede Dersim hadisesi var. Dersim hadisesinden özür dileyen bir iktidar var. Buradaki tezat Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partinin CHP ile ittifak halinde olması. Burada bir yanlışlık var” diye konuştu.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, il meclisinin kararıyla Tunceli Belediyesi’nin üzerindeki tabelayı “Dersim Belediyesi” olarak değiştirmiş, valiliğin başvurusuyla mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ardından meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de “Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır” demişti.