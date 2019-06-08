Erdoğan: Doğum kontrolü dediler, neslimizi kurutma yoluna gittiler

İstanbul’da yapılan düğün töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“Benim evli çiftlere hep bir tavsiyem var. Bunu da herkes biliyor. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Nitelikli nesillere ihtiyacımız var, milletler ailelerden oluşur. Yıllarca bu ülkede maalesef doğum kontrolü dediler, neslimizi kurutma yoluna gittiler. Ama inşallah bu vasıflı nesil, bu dengeyi bozacak.”

Mesut Özil, Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da bazı çevrelerce eleştirilmiş, bunun üzerine de Özil Almanya Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini açıklamıştı. "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" demişti.

"HER DOĞAN RIZKIYLA DOĞAR"

2014 yılında da bir düğüne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu ihmal etmeyeceğiz ve muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak istiyorsak bu milletin güçlü olması lazım. Ekonomide bir kaide vardır, 'genç, dinamik demek'. Bu ülkede yıllarca bir doğum kontrolü ihaneti yaptılar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler. Neslin önemi, gücü ekonomide olduğu gibi manen de çok önemli." demişti.

2 Mayıs 2019 tarihli konuşmasında da 'Evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmaların teşvik edildiği bir dönemle karşı karşıyayız. Doğum kontrolü, aile planlaması dediler, nüfusumuz azaltıldı. Bu gidişi doğru bulmuyorum' sözleri dikkat çekmişti. Erdoğan, 3 çocuk yapma tavsiyelerine gelen eleştirilere de "Her doğan rızkıyla doğar" diye yanıt vermişti.