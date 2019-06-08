Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması

23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri öncesi AKP'nin adayı Binali Yıldırım'dan, Ekrem İmamoğlu ile katılacağı ortak yayın için Uğur Dündar'ın yönetmesine ilişkin bir talep gelmişti.
Söz konusu talebe Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre, İmamoğlu, “Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı” dedi.
Dündar’a canlı yayın tehdidi
Gazeteci Uğur Dündar, teklifi kabul etmemesi için tehditler aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, “Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar, tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor, hatta tehdit eden bile çıkıyor! Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye’nin en kıdemli televizyoncusu olduğumu, 50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!” dedi. Partisi tarafından görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul adaylarının yapması beklenen canlı yayına ilişkin Binali Yıldırım ile görüştüğünü belirterek aralarında geçen dialoğu şöyle aktardı: “Sayın Başbakanım ben Uğur Dündar’ın moderatörlüğünde Kılıçdaroğlu ile tartışmaya çıktım, Uğur Dündar bana her türlü oyunu oynadı. Nasıl güveneceksiniz?’ dedim. Yıldırım ise ‘Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın. Ben Allah’ın izniyle kendime güveniyorum’ dedi.”
Gökçek’in yaptığı paylaşıma yanıt veren Uğur Dündar ise “Gökçek böyle yazdığına göre ben o oturumu son derece adil yönetmişim demektir. Nitekim Sayın Dengir Mir Mehmet Fırat, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile, Sayın Erdoğan da Sayın Baykal ile yaptığı tartışmalardan sonra bana teşekkür etmişlerdir. Melih Bey aynaya baktığında neden kaybettiğini anlar” ifadelerini kullandı.