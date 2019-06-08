Pervin Buldan: 31 Mart’taki tavrımızı 23 Haziran’da da sürdüreceğiz

İstersek, büyük bir cesaret gösterebilirsek bizler bir çok şeyin üstesinden gelebiliriz. O tıkalı olan siyaset kanallarını tekrar açabilmenin, özgür ve demokratik bir Türkiye’yi var etmenin koşulları elbette mücadele etmekten geçiyor. Çünkü bu ülkeyi yönetenler kendi gelecekleri ve yarınları için kendi menfaatleri için yapmadıkları şey bırakmadılar. Hakkari halkı bunu çok iyi bilir. Atadıkları kayyım belediyede bırakın halka hizmet etmeyi belediyeyi talan eden, belediyeyi wêran eden, belediyeyi borç bataklığına sürükleyen ve arkasında trilyonlarca lira borç bırakan bir belediyeyi Hakkari halkı kabul etmediğini 31 Mart tarihinde ortaya koymuştur. Hakkari halkı kayyımı gönderirken önemli bir tercih yapmıştır. Parti olarak aldığımız kararın arkasında durmuştur. Parti olarak şu kararı almıştık. Kayyımları geri göndereceğiz Türkiye’nin batısında AKP’ye kaybettireceğiz. Bunu kısmen başardık.

'31 MART'TA AKP'YE VERDİĞİMİZ DERSİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Kaybettiğimiz yerleri de sevgili arkadaşlar inanın elimizden zorbalıkla aldılar. Şemdinli’yi, Çukurca’yı yine diğer il ve ilçelerini özellikle Şırnak başta olmak üzere birçok yeri yaptıkları hileler, usulsüzlüklerle gasp ettiler, belediyeleri halkın elinden aldılar. Belki Hakkari’de buna güçleri yetmedi ama diğer yerlerde büyük oyunlar oynadılar ve halkımızın iradesini bir kez daha gasp ettiler.

Hakkari bu tercihi yaparken sadece Hakkari’ye değil aslında Türkiye’nin her yerine örnek olacak bir davranışı ortaya koydular. Kayyımları Hakkari’den süpürüp gönderdiler. Sizlere bir kez daha teşekkür ederiz. Biz kayyımları göndereceğiz Türkiye’nin batısında da AKP’ye kaybettireceğiz dedik. Bunu da başardık. Bu stratejimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin’de bir çok yerde ismini sayamayacağım ilçelerde AKP’ye kaybettirdiğimiz strateji bugün Türkiye’ye yönetenlere ders olmuştur. Biz AKP’ye sandıkta ders verdik. Sen Kürtleri yok sayarsan, Kürtleri inkar edersen, vekillerini ve belediye başkanlarını rehin olarak cezaevlerine koyarsan, belediyelere kayyım atarsan Kürtler ve demokrasi güçleri sana ders verir. Bu dersi 31 Mart tüm Türkiye’ye gösterdik bunun gururunu yaşıyoruz.

'YENİ BİR DERS VERECEĞİZ'

Şimdi ders vereceğimiz yeni bir tarih var önümüzde. 23 Haziran İstanbul seçimleri. Evet istanbul seçimleri bizler açısından önemli bir seçimdir. Biz İstanbul seçimlerine gasp edilen Şırnak belediyesi'ni gasp edenlere ders vermek, Şemdinli, Çukurca, Uludere’yi elimizden zorla alan, gasp eden anlayışa ders vermek için şimdi 23 Haziran’ı dört gözle bekliyor, iple çekiyoruz. Biz İstanbul’da AKP-MHP adayı kaybetsin demokrasi güçleri kazansın diye 31 Mart’taki tavrımızı 23 Haziran’da da hayata geçireceğiz. Bir kez daha İstanbul halkının İstanbul’da yaşayan tüm halkların tercihi olan demokrasi güçlerinin adayını desteklemek için var gücümüzle çalışacağız. Bütün milletvekillerimizle biz iki eşbaşkan başta olmak üzere partimizin bütün yönetici ve kadroları ile İstanbul’a çıkarma yapacağız. 23 Haziran’a kadar gece gündüz çalışacağız. Durmadan, uyumadan, yemeden, içmeden çalışacağız ki AKP’ye kaybettirelim.

Burada sizlere de büyük bir görev ve sorumluluk düştüğünü özellikle belirtmek isterim. İstanbul’da Hakkari’liler var. İstanbul’da Yüksekovalılar, Şemdinliler, Serhedliler var. Ben Kars’ta da Iğdır'da da aynı şeyi söyledim burada da tekrar etmek isterim. Ulaşabildiğiniz herkese ulaşın, dostlarınıza, akrabalarınıza yoldaşlarınıza, kime ulaşabilirseniz ulaşın 23 Haziran’da herkesin sandığa gitmesini ve herkesin demokrasi gücüne sahip çıkmasını onlara söyleyin. Bizim sizden şu an tek talebimiz budur. İnanın ki 23 Haziran ile birlikte o özlediğimiz, o beklediğiniz, arzu ettiğimiz, murat ettiğimiz Türkiye’nin demokratikleşmesi, özgürleşmesi, Türkiye’de tıkanan demokratik siyaset kanallarının tekrar açılması için 23 Haziran bizim için anlamlı ve önemlidir. Hep birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Yolunuz ve yolumuz açık olsun, hepinizin bayramını bir kez daha kutluyorum.