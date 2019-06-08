Kaftancıoğlu, Soylu’nun videosunu paylaştı: Bizde iftira, montaj yok hakikat var

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan” diyerek kendisini hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

Twitter hesabından Soylu’ya ait bir video paylaşan Kaftancıoğlu, “Adını bir türlü hatırlayamadığım İçişleri Bakanı, İstanbul’a ihanet edenlere neden oy verilmemesi gerektiğini tane tane anlatmış. Bizde iftira, montaj yok hakikat var buyrun” ifadelerini kullandı.

Videoda Demokrar Parti (DP) Genel Başkanlığı yaptığı dönemde TV8’de Sedat Yazıcıoğlu’nun sunduğu Sağduyu programına konuk olan Soylu yerel seçimlere ilişkin açıklamalar yapıyor.

Adını bir türlü hatırlayamadığım İçişleri Bakanı, İstanbul’a ihanet edenlere neden oy verilmemesi gerektiğini tane tane anlatmış. Bizde iftira, montaj yok hakikat var buyrun. pic.twitter.com/91gJFOm5sD — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) June 8, 2019

SOYLU: ALIN KAFANIZA ÇALIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINI

Soylu açıklamasında, 'İş şansınızın başka bir yerde olabileceğini düşünseniz İstanbul’da yaşar mısınız?' sorusuna insanların yüzde 70’inin hayır dediğini belirterek “Bir kentte yaşayan insanların yüzde 70’i eğer o kentte yaşamaktan memnun değilse bu kentin yöneticileri sorumludur. Ankara için de aynı şey geçerli. Sonra ben belediye başkanlığı yapıyorum diyorsunuz. Alın kafanıza çalın belediye başkanlığını” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu, konuşmasının devamında Belediyelerde milyar dolarlarca kaynak yönetildiğini ve bu kaynağın o kentin yarınları için kurgulandığını ifade ederek “Hani yeni çevreyolları? Hani insanları rahatlatacak alanlar? Hani Kent parkları? Hiçbiri yok İstanbul’da da yok Ankara’da da yok” açıklamasında bulunmuştu.

SOYLU: NEYDİ O KADININ İSMİ

Geçtiğimiz gün Of-Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneği’nin bayramlaşma programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan, öbür tarafta Sezai ile HDP'nin, öteki tarafta Kılıçdaroğlu'yla beraber burada İstanbul'u yönetecekler. Bir şey söyleyeyim. O zaman kendi kendimize şu soruyu sorarız; Doğu ve Güneydoğu'da bu mücadeleyi niye yaptık? Sonra HDP gelecek bir payını alacak, LGBT'si de gelecek bir tarafında olacaklar, onlar gelecek bir tarafında olacaklar, ötekiler gelecek başka bir tarafında olacaklar. Allah'ınızı severseniz, kadın diyecek ki bizim dinimize, inancımıza aykırı laflar söyleyecek, bizi küçük düşürecek, bizi örümcek görecek. O kafasıyla beraber. Sona HDP gelecek bir tarafından ortak olacak sonra? İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değil hemşehrim, bizim yaşadığımız İstanbul değil. Dünyanın neresinde olursa olsun umutsuzluğa düşmüş herkesin baş şehridir burası" ifadelerini kullanmıştı.