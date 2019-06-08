Soylu'ya 'akıllı ol' diyen kişi konuştu: Terör örgütü bağlantım yok, AKP'ye oy verdim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Trabzon Havalimanı’nda ‘Akıllı ol’ diye seslendikten sonra hakkında terör örgütleriyle bağlantılı olduğuna dair haberler yapılan Mehmet Ali Sivaz, hakkındaki iddiaları yalanlarken, geçmişte AK Parti’ye oy verdiğini ve Soylu ile de tokalaştığını anlattı.

Medya Blok'tan Fırat Yeşilçınar'a açıklamalarda bulunan ve "Trabzon evladı olarak Trabzonlulara yapılan hakaretlerden dolayı ses çıkarmak istedim’’ diyen Sivaz, "Ben herhangi bir parti üyesi değilim. Hatta geçmişte AK Parti’ye oy verdim. Ailem de halen AK Parti’li. Belediye seçimlerinde adamımıza oy verdik. Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaş istediği adamı istediği yere getiriyorsa, hata varsa da akıllı ol diyebilmeli.’’ açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ”o kişinin bağlantılarına ulaştık” sözlerine de cevap veren Sivaz, ”Süleyman Soylu benimle ilgili bir bilgiye ulaşamaz. Basın üzerinden yalan, dolan, uydurma…’’ dedi. Sivaz, bugüne kadar herhangi bir gözaltı durumunun da olmadığını ekledi.

Sivaz geçmişte Süleyman Soylu ile tanıştığını şu sözlerle anlattı: ”Süleyman Soylu’yu ben geçmişte karşılaşan biriyim. Kendisiyle tokalaşan bir insanım. Kendisinin bana mesaj atmışlığı bile oldu.”