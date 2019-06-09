Kaftancıoğlu'ndan Akit muhabirine: Mahkemede de yalan ve iftiralarını anlatırsın çok yakında

Gerici Akit TV muhabiri Mert Armağan, sokak röportajı sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na iftira attı. Armağan, Kaftancıoğlu'nun terör örgütü liderleriyle fotoğrafları olduğunu söyledi.

MHP'li olduğunu ancak 31 Mart'ta ilk defa CHP'ye oy verdiğini söyleyen yurttaşa mikrofon uzatan Armağan, istediği tepkiyi alamayınca seçilmiş İBB Başkanı İmamoğlu'nu da katarak "Bu kişilere kimlerin destek verdiğine baktınız mı?" diye sordu.

Kaftancıoğlu, Akit Tv muhabirine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi:

"İftira tutmuyor en güzel cevabı vatandaş veriyor. Akit tv sözde Muhabiri Mert Armağan mahkemede de yalan ve iftiralarını anlatırsın çok yakında" dedi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımları şöyle: