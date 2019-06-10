Soylu'dan 'Suriyeli' çıkışı: Bana 6 ay süre verin

Bakan Soylu, Yeşilköy Sahil'de vatandaşlarla buluştu. Soylu, selamlaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Soylu, sahilde oluşturulan alanda yaptığı konuşmada, geçen yıl İstanbul'dan 4 bin 500 kişinin yurt dışına geri gönderildiğini açıkladı.

Suriyelilerin Türkiye'ye tecavüzden kaçıp geldiklerini belirten Soylu, "Biz 402 yıl bunlarla aynı sancak altında birlikte yaşadık. Üç kuruş para bulduk diye sırtımızı mı dönecektik. Biz 15 Temmuz'da nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz? Biz nasıl kurtulduk? Kim ne derse desin, 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim. Cumhurbaşkanımızın gönlüne feraseti de cesareti de, milletimizin gönlüne feraseti de cesareti de sokan Allah'tır, ben onu bilirim." dedi.

Soylu, "Şu ana kadar gönderdiğimiz kişi sayısı 13 bin, yıl sonu itibarıyla bu yıl İstanbul'dan 50 bin göndereceğiz. Yani 50 bin düzensiz kaçak göçmeni... Burayı kaçak göçmen merkezi yaptırmayız. Bu kadar basit. Bir şey daha söyleyeyim. Herkes bizim kurallarımıza uymak zorundadır. Kim nereden gelirse gelsin, ne ortaya konulursa konulsun. Bizim kamu düzenimizi bozmaya kimseye müsaade etmeyiz. Dükkanlarda kimseyi yatırmayız. Bundan sonra arkadaşlarıma talimat verdim." şeklinde konuştu.

İnsanlıktan vazgeçmeyeceklerine ve kötülük yapmayacaklarına dikkati çeken Soylu, göçmenlere yönelik uyum toplantıları düzenlediklerini anımsattı.

- "Kilis'in bütün tabelalarını değiştirttim"

Soylu, "Kilis'in bütün tabelalarını değiştirttim. Suriye yazılı tabelalar vardı, hepsini değiştirdim. Türkçe, altına da çok ufak bir bantla beraber Arapça yazabilirsiniz. Kuralı biz koyacağız. Biz birilerinin koyduğu kurala uymayız. Biz devletiz, bunu yapmak konusunda da hukukumuzu, kuralımızı, kendimizi ortaya koyarız." açıklamasını yaptı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bana 6 süre verin, bunu tüm İstanbul'a söylüyorum. Sultangazi'sinden Fatih'ine kadar, Bakırköy'ünden Bağcılar'ına, Güngören'ine kadar, bana 6 ay süre verin, 6 ay sonra buradaki düzenin yüzde 100'e yakın bir oranda herkes tarafından sağlandığını herkes görecektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum.

Bize itimat edin. Sadece 6 ay biraz dişinizi sıkın, onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara da çekidüzen vermeyi bir vesileyle burada düzensiz olarak bulunan göçmenleri de geri göndermeyi, çok net bir şekilde düzensiz, kaçak olarak bulunanları geri göndermeyi de biz kendi üzerimize alıyoruz ama biz bize bir sınav olarak verilen bu kardeşlerimize haksızlık yapmayalım. Onların da kamu düzenini bozmalarına bir şekilde izin vermeyelim. O da bizim işimiz, bizim görevimiz. Eksiklik varsa da bizim üzerimize yayın ama 6 ay içerisinde Allah nasip ederse bu düzeni hep beraber ortaya koyacağız."