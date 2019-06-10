"AKP önce Ege Denizi’ndeki adalarımızın hesabını versin"

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve memleketi Trabzon üzerinden yaptığı gönderme ile fitili ateşlenen ‘Pontus’ tartışması sürüyor.

En son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini Trabzon’da protesto eden bir vatandaş için, “Türkiye’de bir Pontusçu hayali vardır. O Pontusçularla ilişkisi olan bir adam” dedi.

AKP, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimini Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu nezdinde açılan ‘Pontus’ tartışması üzerinden sürdürürken diğer yanda Ege Denizi’ndeki adalar ile ilgili suskunluğunu koruyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu bir kez daha TBMM gündemine taşıdı.

Hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi hem de meclis araştırması açılması için önerge veren CHP’li Bakan, “AKP, elindeki karayı başkasına çalmaktadır” dedi.

‘AKP, ELİNDEKİ KARAYI BAŞKASINA ÇALMAKTADIR!’

CHP’li Bakan, “AKP önce, Ege Denizi’nde egemenliğimiz altında olması gereken adalarımızın Yunanistan tarafından işgal edilmesine neden göz yumduğunu açıklamalıdır. 17 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP vatan toprağına sahip çıkamamıştır. ‘Her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız’ derken MHP’ye muhtaç hale gelen, tüm söylemlerinde ‘yerlilik-millilik’ vurgusu yapan ve bugün gelinen noktada bütün politikalarında sadece hamaset yapan AKP, elindeki karayı başkasına çalmaktadır. Yunanistan’ın 2004 yılında başladığı işgal sürecine sesini çıkarmayan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıllardaki ‘Lozan Antlaşması güncellenmelidir’ çıkışı hala hafızalarda. Lozan’ın kazanımlarını küçümseme gafletinde bulunan muktedir, vatan topraklarını Yunanistan işgalinden kurtarmak için nasıl bir diyalog kuruyor açıklamalıdır. Kaldı ki Lozan bizim kurucu belgemizdir, bu ülkenin tapusudur, çocuklarımızın güvencesidir. AKP, İmamoğlu üzerinden ‘Pontus’ tartışması açıp oy peşine düşeceğine, Yunanistan’ın işgal ettiği Ege Denizi’ndeki adalarımızın hesabını versin!” diye konuştu.

Sözlerini “AKP’nin ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret diline; kibrine ve görgüsüz ihtişamına en iyi cevabı milletimiz verdi. Tüm Türkiye İmamoğlu’nu bağrına bastı. Az kaldı… İnanıyoruz; 23 Haziran’da hak yerini bulacak ve her şey çok güzel olacak” diye tamamladı.

CHP’Lİ BAKAN HULUSİ AKAR’A SORDU:

CHP’li Bakan konuyla ilgili hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi hem de TBMM Başkanlığına meclis araştırması açılması için önerge verdi.

1 – Vatan toprağımızın Yunanistan tarafından işgal edilmesini ve bu konuda hiçbir açıklama yapılmamasını siz nasıl açıklıyorsunuz?

2 – Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre hukuken Türkiye’ye ait olan Ege Denizi’ndeki 17 ada ve 1 kayalığın Yunanistan işgalinden kurtarılması için hangi askeri ve diplomatik adımlar atılmaktadır ve/veya atılacaktır?