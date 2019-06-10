CHP'li Öztrak'tan Soylu'ya Fouche benzetmesi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezin'de basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Ulusal Futbol Takımı'nın İzlanda'da yaşadığı muamele tepki göstererek, "Kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Faik Öztrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

Milli Takımımızı Fransa karşısındaki haklı galibiyeti için kutluyoruz ancak Fransız Milli Marşı okunurken yapılan protestoyu da yakışıksız bulduğunumuzu buradan bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Yine Milli Takımımıza İzlanda Havalimanı'nda yapılan muameleyi yakışıksız bulduğunuzu söyleyerek kınıyoruz.

Bu ülkede 8 buçuk milyon işsiz var. Millet borcunu ödeyemez hale geldi. Herkes perişan. Karşılıksız çek tutarı yüzde 84 arttı. Aileler gelecek umudunu kaybetti. Ama Saray'daki mutlu azınlık yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Türk Hava Yolları'nda çalışan saray sosyetesinin genç bir üyesine 40 ayrı şirkette yönetim kurulu üyeliği veriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın eşi bağımsız olarak THY'de bağımsız üye nasıl oluyorsa atanıyormuş.



"İSMET PAŞA'NIN GELENEĞİNDEN GELİYORUZ"

Bir bakıyorsunuz Oval Ofis'ten bir telefon geliyor, papaz 24 saatte Beyaz Saray'a gönderiliyor. Saray dış politikayı hiçbir zaman devlep politikası olarak görmedi. TBMM'yi bilgilendirme ihtiyacı duymuyor. Biz 1965'te "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de orada yerini alır" diyen İsmet Paşa'nın geleneğinden geliyoruz. Saray dış politikayı uzunca bir süredir iç politikaya malzeme yapıyor.

Memleketin sorunlarına çözüm bulmak için milletten yetki isteyen iktidar bugün tüm işi gücü bırakmış görünüyor. İstanbul'u nasıl kazanırım diye uğraşıyor. Devletin işleri sahipsiz. Devlet itibar kaybediyor. Erdoğan'ın 39 ilçede miting yapacağı söyleniyor. Erdoğan milletin içine çıkacak gibi görünmüyor. Mitili atacağını söyleyen küçük ortağı da ortalarda yok.

Milletimiz Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı geri vermek üzere gün saymayıyor. Her şeyin güzel olacağına inanıyoruz.



BİNALİ YILDIRIM'IN "KÜRDİSTAN" İFADESİ



Özrak, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Öztrak, "Binali Yıldırım'ın "Kürdistan" söylemi ve "pekeke" ifadesini nasıl değerlendiriyorusuz?" şeklindeki soruya, "Bir kere geçen defa da söyledim. Bu sorunun muhatabı Sayın Devlet Bahçeli ve Saray'ın kibirli adamı" diye yanıt verdi.

SOYLU'YU FOUCHE'YE BENZETTİ

Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Bir kere geçen defa da söyledim. Bu sorunun muhatabı Sayın Devlet Bahçeli ve Saray'ın kibirli adamı. Gelelim Karadeniz seyahatinde yaşananlara... Ekrem İmamoğlu Karadeniz'de muhteşem bir şekilde karşılandı. Bu Saray'da ciddi bir telaş yarattı. Seçimlerde huzuru bozma görevi öyle görünüyor ki İçişleri Bakanı'na verilmiş. Firma uçağı kiraladıklarını ifade etti. Dolayısıyla bu söylenenlerin hepsi mesnetsiz kaldı. Seçmenlerin güvenliğini sağlamakla görevli Bakan tahriklerde bulunuyor. Şimdi ben bu bakanın daha önce başka bir partide iken Ak Partililere söylediklerini hatırlıyorum. Daha önce AK Parti Genel Başkanına söylediği sözleri düşününce, insan ister istemez Napolyon’un bir dönem Fransa İçişleri Bakanı Fouche için söylediklerini hatırlıyor: "Yaşamım boyunca tanıdığım en kusursuz dönek” Şimdi atama bakanın gerçek dışı provokasyonlarından daha tehlikeli olan Bakan konuştukça birileri de bundan görev çıkarıyor ve ülkemizin huzurunu açıktan tehdit etmeye başlıyorlar. Eline silah alıp sosyal medyaya çıkıp milleti taciz ediyorlar. Şimdi bu Bakan'ın bunlar hakkında işlem yapması lazım ama o onlarla meşgul değil. O tahrik alanında kendini görevli görüyor.