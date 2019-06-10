Ekrem İmamoğlu: Çözüm olmaya geliyoruz

Fotoğraflar: Kurtuluş Arı

Ekrem İmamoğlu bugün Beylikdüzü ve Esenyurtta yurttaşlarla buluştu. İmamoğlu ilk olarak Beylikdüzü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, ortak yayını anımsatması üzerine İmamoğlu, “Yola çıkarken, her konuda çözüm olacağımızı dile getirmiştik. Bugün bu noktaya gelmiş olmak, çok değerli benim için. 31 Mart öncesi ısrarla bu yayını yapalım demiştim. Rakibimiz ısrarla buna olumlu bakmamıştı. Kimisi, ‘Ne gerek var’ demişti, kimisi, ‘Zaten meydanlarda konuşuyoruz’ demişti. Bazıları hatta, ‘Prim mi yaptıracağız’ demişti. Bu, katılan kişiyle ilgili bir konu değildi. Demokrasi sürecine katkı sunacağını düşündüğümüz için yaptığım bir çağrıydı. Bugün karşılık buldu. Çok mutluyum. İstanbul'u ve seçimle ilgili yaşanan süreci sorgulayacağımız güzel bir sohbet olur. Türkiye’ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum” dedi.

“İsraf düzenine son verecek olan biziz”

Gazetecilerin, İSPARK’tan sonra Kültür A.Ş.’nin bazı ihalelerini anımsatarak “Özellikle birim fiyatları tartışılıyor, USB fiyatları gibi, ne diyeceksiniz“ sorusuna İmamoğlu, “Biz, zaten sürecin şeffaf yönetilmediğini biliyoruz. Adil olmadığını biliyoruz. Türkiye’de rekabet piyasasına, gerçekten en dip fiyatlarla insanlara iş yaptırabilecek durumdasınız kamu kurumları olarak. Burada en önemli husus, adrese teslim işler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz aynı kişiler, aynı kurumlar, zinciri, halkaları eklediğinde aynı grubun firmaları ihale sürecinin büyük bir kısmını elinde tutan kişiler çıkıyor. Bu kayırmacılık. Burada elbette ki şüpheli birçok husus doğar. Biz bunların hepsini takip ediyoruz. Bilgilerimiz oldukça fazla. Anlık sizin elde ettiğiniz bilgiler de fazla. Düşünsenize bir web sitesine yapılan yatırımı. Ya da yapılan ihaleyi sizinle paylaştık. TV şirketleri şu an beni çekiyor. Web sitesine yapılan bakım paralarıyla herhalde 1-2 tane TV satın alınabilir. Bahsettiğimiz şey, bir dönemi, bir siyasi anlayışı yargılamak değil. Tümüyle arınmaktan, temizlenmekten, yenilenmekten ve adil olmaktan bahsediyoruz. Biz, 23 Haziran sonrasına değil, 31 Mart sonrasına bu sözü vermiştik. Yine aynı sözümüzdeyiz. Bizim 17-18 günde yaptıklarımız bile iz bırakmıştır şeffaflık adına. Birilerini kayırmak değil, vatandaşımızı korumak adına yaptıklarımız ortadadır. Kesinlikle müthiş bir israf düzeni vardır. Bu israf düzenine son verecek olan da biziz” diye konuştu.

“Her 3 gençten 1’i işsiz”

Ardından Esenyurt Meydanı'nda miting düzenleyen İmamoğlu’nu bekleyen yurttaşlar Türk bayraklarıyla “hak, hukuk, adalet” , “Ekrem Başkan” sloganı attılar. Yoğun güvenlik önlemi alınan alanda partili yurttaşlar “Cennetin fragmanı gibisin Ekrem abi”, “Ekrem abi çaldın gönüllerimizi” , “Bizim çayımıza da şeker attın Ekrem abi”, “O mazbata sana ananın ak sütü gibi helal olsun” dövizleri taşıdı. Burada binlerce yurttaşa seslenen İmamoğlu, “Ben sizi çok özledim. Burası benim köyüm benim ilçem. Esenyurt'ta değerli belediye başkanı arkadaşımla çok güzel işler yapacağız. Demokrasiye sıkıntı veren bir avuç insan bizi sizden koparmak istediler ama şunu söyleyeyim; çok güçlü geliyoruz. Milletçe geliyoruz. Halkımızla beraber geliyoruz. Çocuğu genci kadını erkeği tüm partililer herkes, 16 milyon İstanbulluyla geliyoruz. Ben size söyleyeyim; bu kadar çocuk kadın bir arada başka mitingde yok. Yani eğer bir yerlerde çocuk kadın bu kadar çoksa orada umut vardır. Sorunlarınızı biliyorum. Sıkıntılarınızı biliyorum, çözüm olmaya geliyoruz” dedi.

İstanbul’da yaşayan her 3 gençten 1’inin işsiz olduğunu belirten İmamoğlu, “En önemli sorun işsizlik onu da biliyoruz. Yakın çevresinde çocuğu genci yakını işsiz olan kim var desem hepiniz el kaldırırsınız. Açlık sınırının altında yüzbinlerce insanımız var. Biz bu şehrin ekonomisini düzeltmeye, işsizlere iş bulmaya geliyoruz. Biz bu bir avuç insana yalvardık. Onlar bazen YSK'de bir avuç insan oluyor, bazen siyasette bir avuç insan oluyor. Onlar için varsa yoksa kendi yakın çevresi, ailesi, eşi dostu. Ama biz öyle bakmıyoruz. Size bu millet 2023’e kadar müddet verdi. ‘Gidin ekonomideki sorunları çözün’ dedi. Yoksullukla ilgili projelerimiz var. Hane halkı mutlu olması için eğitim destek, gıda destek paketimiz var. Bu şehrin nimetlerini bu şehrin insanına dağıtacağız. Onlar ne diyor biliyor musunuz? ‘Biz bu şehrin nimetlerini bir avuç insana dağıtacağız’ diyorlar. Bu fırtınaları ondan koparıyorlar. Bu ülkede neredeyse 8 milyon işsiz var. Evlerinde tencere kaynamıyor. Bu kardeşiniz pazar pazar geziyor herkesle buluşuyor. Beni pazarcı da tanır pazarlardaki hanımefendilerde, gençlerde tanır ama onlar fiyatlarla yüzleşmez pazara gidemezler. Çünkü halktan koptular. Bakın üretemiyorlar. Sizinle beraber düşünmeye, üretmeye ve sizlerin tencereniz boş feryatlarınızı duymaya geliyorum. Sevgili Esenyurtlular, size şunu itiraf edelim; Bu şehrin bütün kaynaklarında en büyük düşman israf. İsrafa son. Tasarruf var. İsrafa asla müsade etmeyeceğiz.bu milletin kaynaklarını çar çur edeni kabul etmeyeceğiz. Bu şehrin nimetlerin insanca harcarsak bu şehirde herkes mutlu olur” diye konuştu.

6 milyar bütçe tasarrufu sözü

İBB Başkanı seçildiğinde yaklaşık 6 milyar bütçe tasarrufu yapacağını vurgulayan İmamoğlu, “Bütçe artışı yapacağız. Ama görüyorsunuz yapılan ihalelerdeki harcamalar derenin suyu hep aynı yere akıyor. Biz diyoruz ki; hakkıyla hukukuyla ve insanların kabileyiyle herkes alsın. Bizim partiyle işimiz yok. Biz partizanlığı bitirmeye geliyoruz. Aranızda her partiden insan var. Ben bunu biliyorum. Geçmişte hangi partiye o verirse versin bizim kardeşimiz. Ben iki partinin ittifakıyım ben CHP evladıyım ancak partizanlığı bitirmeye bu şehrin her insanını eşitlemeye geliyoruz. Tüm belediye başkanlarını kabul ediyoruz. Hepsi bizim. Ama onların bahsettikleri şey parti ülkesi. Bu şehrin insanına oy veren vermeyen diye bakanlar var. Ben, bu şehrin insanlarına oy veren vermeyen 16 milyon insana kardeşim diyorum. Herkes benim kardeşim. Biz onun için bu şehrin nimetlerin belediyenin ekonomisini 16 milyon insanla paylaşacağız. Siyasi partiler araçtır. Hizmet için vardır. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Bazıları için siyasi partiler amaç olabilir. Bu şehrin milyarlarca çocuğuna hizmet etmeye geliyorum. Aynı zamanda bu cesur gençlerine hizmet etmeye geliyorum. Onların Ekrem abisi olmaya geliyorum. Biz bunları söylelerken onlar, ‘Pontus’ diyor. Ben israf tasarruf diyorum, onlar ‘Yunan’ diyor. Ben ekonomi, huzur diyorum onlar ‘terörist’ diyor. Ben paylaşalım, birleşelim diyorum, onlar açıklama ‘Konstantinopolis’ diyor. Allah bu bir avuç insana akıl versin. 23 Haziran'da Allah'ım bunlara akıl verecek” dedi.

İmamoğlu kötü sözden uzak duracağını söyleyerek, “İçlerinden bazıları çığırtkanlık yapıyor. Bakanları, genel başkan yardımcıları konuşuyor. Bunlar olurken rakibimiz bazen onlara eşlik ediyor bazen susuyor. Susan rakibimin sözüm ona bana devlet adamlığı tavsiyesinde bulunuyor. Ben bunlara bu tavırları davranışları yapanlara sevgiyi saygıyı öğreteceğim. Aynı zamanda erdemli olmayı öğreteceğiz. Devletini, milletini sevmeyi herkese eşit davranmayı öğreteceğiz” ifadelerini kullandı .

“‘Bizden olmayan yaşayamaz’ diyorlar”

Saadet Partisi İBB Adayı Necdet Gökçınar’ın 2 oğlunun işine son verildiğini belirten İmamoğlu, “Sayın adayın daha önce bir oğlunu işten çıkardılar şimdi bu süreçte de diğer çocuğunu ibbde İGDAŞ kuruluyla iş yaparken sözleşmesini iptal ettiler. Bu bir avuç insan diyor ki ‘bizden olmayan yaşayamaz’. Ben buradan sesleniyorum. Ben İstanbul’da 16 milyon insanı yaşatmaya geliyorum. Bunların ne yazıkki vicdanları, akılları yok oldu. Soruyorum size bunun neresinde adalet var. Bunlar size ne söylerse söylesinler ben rakibimizin ‘İstanbul bize teslim edilemezmiş’ İstanbul kime teslim edileceğini 31 mart'ta kararı verildi. Şimdi 23 Haziran’da öyle bir ders verilecek ki size aradaki farkı söylemiyorum bile” dedi.

İBB Başkanı seçilmesi durumunda İBB’de 82 bin çalışanının işine devam edeceğini kaydeden İmamoğlu, “ Bu kardeşiniz sahip çıkacak. 18 günde bize çay getiren götüren insana bile hesap sordular bu kadar vicdan yok. Telefonu bağlayan santral memuruna bile hesap sordular. Onlar orada çalışıyordu yine çalışacak. 18 günde yaptıklarımızı biliyorsunuz. Öğrencilere ulaşımda indirim yaptık, dini bayramlarda olan ücretsiz taşımayı resmi ve milli bayramlara taşıdık. Aynı zamanda şeffaflığı getirdik. Suya indirim yaptık. Bunların 17 yılda yapamadıklarını 17 günde yaptık” dedi.

“Esenyurt’un sorunlarını biliyorum”

Esenyurt'un sorunlarına çözüm getireceğini anlatan İmamoğlu, “Esenyurtta Kemal Deniz Bozkurt kardeşimle çok güzel işler yapacağız. Esenyurt'un kadınlarını iş yerlerine katacağız. Esenyurt'a kreş yapacağız. Gençlerin işsizlik sorununu çözmek için bölgesel istihdam ofislerini en etkin biçimde çalıştıracağız. Biz Esenturt'ta çevre sorununu yeşil alan sorununu yeni projelerimizi yapacağız. Bu ilçenin tapu sorunlarını biiyoruz. Mağdur olan insanlarla iş birliği yapacağız. Esenyurt'un bazı mahallelerinde uyuşturucu sorunu olduğunu biliyoruz. İstanbul’un bir çok semtinde olduğu gibi seferberlik başlatacağız. İstanbul’un ve Esenyurt'un mülteci sorununu ne yazık ki hep arka cebine attılar ilgilenmediler. Biz insanlığı iyi biliriz ama mülteciler mülteci olduğunu bilecek. Bu konuda olan bir politikayı biz İstanbul’da oluşturacağız. Önce elbette ki bu şehirde olan mültecilerin çocuklarına, kadınlarına destek olacağız ancak günün sonunda zamanı geldiğinde memleketlerine gitmeleri gerektiğini anlatacağız. Biz mülteci hukukunun ne olduğunu bilen insanlarız. Evet kucaklarız barınma konusunda destek olur, çocuklarına sahip çıkarız ama sürecin nihayetlenmesi için anlatan ve çözüm arayan birisi olacağım. Yani sadece plajlarda fotoğraf göstererek mülteci sorunu anlatılmaz. Esenyurt'un mahallelerine geleceksin. Onun için hep beraber misafirperverliğimizi bileceğiz ama sorunu bu kardeşinizle çözeceksiniz. Bu arkadaşlar göreve geldiklerinde ne zaman gideceklerini bilmedikleri için sorunları çözemez. Biz seçildiğimizde 5 yıllığına seçildiğimizi biliriz. Onun için sorunları biz çözeceğiz. Ben bu şehrin insanlarını birleştireceğim. Bu şehrin inançlarına sonsuz saygı gösteren bir insan olacağım. Gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım. Bana dua edin. Ben sizden dua istiyorum. Ben bu şehrin EYT'lilerine de işsizlerine de 350 bin okutamadığımız gençlerimize de sahip çıkacağım. Herkese sahip çıkacağım. Ben bu şehrin kaybedeni olsun istemiyorum. Yani 23 Haziran'da bir avuç insan kaybedecek 16 milyon İstanbullu kazanacak. Her şey çok güzel olacak” dedi.