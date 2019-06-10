AKP askerliği tartışacak

AKP, görüşmelerini bu haftaya ertelediği askerlik yasa önerisi için bugün kapalı grup toplantısı yapacak. Milletvekillerinden ve muhalefet partilerinden gelecek öneri ve eleştiriler doğrultusunda yasa önerisinde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Muhalefetin itiraz ettiği ‘Cumhurbaşkanı’na özel muafiyet yetkisi’nin sınırlarının net olarak belirlenmesine yönelik önerge getirilebileceği kaydediliyor.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın sunum yapacağı kapalı toplantıda, milletvekillerinin de değerlendirmeleri alınacak. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, önerinin bazı maddeleriyle ilgili parti içindeki değişiklik talepleri ve muhalefetin itirazları üzerine önerinin gözden geçirilme ihtiyacı doğduğunu kaydederek, “Bazı milletvekillerimiz paydaşlarla değerlendirmeler yapıyor. Niyetimiz bu hafta, eğer yetişmezse gelecek hafta yasa önerisini genel kuruldan çıkarmak” dedi. Muhalefet partileriyle de öneride değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda görüşmeler yapan AKP’de, “Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur” hükmünün değiştirilebileceği, yetkinin sınırlarının çizilebileceği değerlendiriliyor.

Terhiste sorun yok

Parti içinde bazı milletvekilleri ve muhalefet partileri, önerinin yürürlüğe girmesiyle 6 ayını tamamlayan 130 bine yakın er ve erbaşın aynı anda terhis olmasının güvenlik zaafiyeti yaratacağı eleştirilerini de değerlendiren AKP yönetimi, Milli Savunma Bakanlığı ile konuyu yeniden ele aldı. Bakanlıktan “terhisin güvenlik açısından sorun yaratmayacağı” yönünde yanıt gelmesi üzerine bu konuda bir değişikliğin düşünülmediği kaydediliyor.