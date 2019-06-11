İsmail Saymaz'dan Cem Küçük'e: Tazminatı yatırmadığı takdirde icra işlemi başlatacağım

İsmail Saymaz'ın Cem Küçük'e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Küçük'ü 10 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Saymaz daha önce de Cem Küçük'e karşı tazminat kazanmıştı. Saymaz, davanın sonucunu twitter hesabından duyurdu.



Saymaz, tazminatın ödenmemesi halinde icra işlemi başlatacağını da belirtti.Saymaz şunları ifade etti:



"Cem Küçük'e Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığım tazminat davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, bana hakeret eden Cem Küçük'ü 10 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Küçük'ü uyarıyorum: Tazminatımı yatırmadığı takdirde icra işlemi başlatacağım. Bu, tetikçi Cem Küçük'e karşı açıp kazandığım ikinci dava oldu. Geçen şubat ayında Küçük, açtığım ceza davasında, 2180 TL para cezasına çarptırılmış, hükmün açıklaması ertelenmişti."