CHP Gençlik Kolları, 23 Haziran için İstanbul’da kamp kurdu

CHP Gençlik Kolları, İstanbul’un 39 ilçesindeki saha çalışmaları ve İstanbullu gençlere yönelik kampanyalarıyla 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor. CHP’li gençlik kolları başkanları dün de seçim kampanyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak ve son 10 günde yapılacak kampanyaları belirlemek üzere CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Kaftancıoğlu, “Birileri gibi algılarla değil olgularla, gerçeklerle çalıştık ve kazandık. 23 Haziran’da da gençlerin enerjisi ve hep birlikte oluşturduğumuz bu sinerjiyle yeniden kazanacağız” dedi.

23 Haziran’da tekrar edilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için gerçekleştirilen kampanya kapsamında CHP’li gençler yoğun bir çalışma yürütüyor. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Türkiye’nin birçok bölgesinden CHP’li gençler uzun bir süredir seçim kampanyası için İstanbul’da çalışıyor. CHP’li gençler, sandığa gitmeyen gençleri oy kullanmaya ikna etmek başta olmak üzere seçim iptaliyle ortaya çıkan mağduriyeti, Ekrem İmamoğlu’nun 18 günde gerçekleştirdiği icraatları ve gençlere yönelik projelerini daha fazla kişiye duyurabilmek için çeşitli kampanyalar yürütüyor. CHP Gençlik Kolları seçim kampanyasında hem İstanbul’un 39 ilçesinde gençlerle yüz yüze iletişim kurarak hem de dijital medyadaki kampanyalarla gençlere ulaşmayı hedefliyor.

CHP’li gençlik kolları başkanları bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunmak ve son 10 günde yapılacak kampanyaları belirlemek üzere dün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, gençlik kolları MYK üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları da katıldı.

Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “31 Mart’ta gençlerin enerjisiyle, yorulmadan, dinlenmeden çalışmasıyla, inancıyla kazandık. Onlar geçmişi konuşurken biz geleceği, geleceğe dönük hayallerimizi konuşacağız. Bunu da en iyi anlatacak olan sizlersiniz. Sizlerin çalışmaları çok kıymetli. Bu yüzden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birileri gibi algılarla değil olgular, gerçekler üzerinden çalıştık ve kazandık. 23 Haziran’da da sizlerin enerjisi ve hep birlikte oluşturduğumuz sinerjiyle yeniden kazanacağız. Sizler sokakta, okulda, işte, sosyal medyada gece gündüz demeden nasıl büyük bir gayretle çalışıyorsunuz görüyorum, biliyorum. Gençlerin yani sizin inancınızdan ve enerjinizden de daha büyük bir güç yok. Sahada provokasyonlar olabiliyor. Söyleyecek sözü olmayan, yalanla iftirayla iş yapanların provokasyonlara başvurduğunu gördük. Hiçbir şekilde bunlara kulak asmadık, asmayacağız. Hakikatin gücünden daha etkili bir şey olamaz. Her zaman aklınızla, güler yüzünüzle, haklılığınızla bunları boşa çıkaracaksınız. 23 Haziran’da hakikat kazanacak, hak yerini bulacak.”