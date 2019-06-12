Erdoğan: Ankara ve İstanbul'da kaybetmedik, kazandık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milletin verdiği kredi sonsuz değil, verdiğimiz sözleri tutmamız gerekiyor. Ankara ve İstanbul'da kaybetmedik kazandık. Her iki yerde biz kazandık. Bizler buralarda sadece bir vizyon noktasında, vitrin noktasında her iki ilde bir kayba uğradık.''

''İlçeler bazında baktığımızda kahir ekseriyetini aldık mı? Her ikisini aldık. Meclislerde buralarda kahir ekseriyet İstanbul'da, Ankara'da bizde mi, bizde. Bu belediyelerin çalışmasının şekli buralardır. Başkanın buralardaki hareket kabiliyeti Meclis'tir, komisyonlardır. Buralarda gerekli olan desteği sağlayamadığı sürece istediği gibi adım atamaz. Sen doğru bir iş yapmadığın zaman tabii ki seni çalıştırmayacak. İşin aslı bu.''

''Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Uygun fiyatın yanında ortak üretime geçebilme imkanıyla sözleşme imzaladık. Bu rağmen Sayın Trump’a ‘Siz de bu şartlarda verecekseniz, sizden Patriot da alırız’ dedik. Onlar evet diyemediler.

"Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır. Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz."

"(Doğu Akdeniz) Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralardaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz."

"(Yeni askerlik sistemi) Yükümlü askerlerin yarısı terhis olacak. Dolayısıyla sınırlarımızda hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır.

"Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023'e taşımaya yeterlidir."

"Yargı Reformu ile ilgili ilk paketi çalışma dönemi bitmeden Meclis'e getirmeyi planlıyoruz."

''AK Parti'nin her milletvekili, teşkilat mensubu bu bilinçle, dirayetle, sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, etmek zorundadır. Giriştiğimiz her bencil hesabın bedelini koskoca davanın, milletin, tarihin kaderini etkileyeceğini asla unutmamalıyız. Hiç kimsenin bilerek isteyerek böyle bir vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum.''

Erdoğan’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.