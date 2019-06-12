AKP içindeki tartışmalar bitmedi, Erdoğan devreye girdi

AKP grup yönetiminin önceki gün yasa önerisini değerlendirmek üzere milletvekilleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında, öneriye sert eleştiriler gelmişti. Eski Milli Savunma Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, önerinin içeriğine yönelik kaygı ve itirazlarını dile getirmişti. Toplantıda, “Sınırlarımızdaki tehdit ortadan mı kalktı, ne değişti? Terörle mücadele mi bitti? Biz Kanada mıyız? İçinde bulunduğumuz coğrafyada bu kadar gelişme yaşanırken orduyu niye küçültüyoruz? Bizim bilmediğimiz ne oldu da böyle bir yasa önerisi getiriliyor?” soruları yöneltilmiş, ancak verilen yanıtlar milletvekillerini ikna etmemişti.
AKP içindeki tartışmaların bitmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ikinci bir kapalı toplantı yapılmasına karar verdi. Erdoğan’ın başkanlığında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı toplantı, dün saat 21.00’de AKP Genel Merkezi’nde başladı ve geç saatlere kadar sürdü.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, önerinin geri çekileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, “Teklifimizin arkasındayız. Genel kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revizeler olabilir ama teklifin çekilmesi söz konusu değildir” dedi.
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‘PROFESYONEL ORDU TARİHİ HATA OLUR’
Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “profesyonel ordu” projesinin devamı olan önerinin mevcut haliyle yasalaşmasının tarihi bir hata olabileceği belirtildi. Açıklamada, değişmeyen coğrafi konumu ile Türkiye’nin dünya üzerinde koruduğu jeopolitik ve jeostratejik öneminin özellikle Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler doğrultusunda her geçen gün artarak devam ettiği, bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “beka sorunu” olarak dile getirildiği vurgulandı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 6 aylık hizmet süresini tamamlayan er ve erbaşın terhis edilmesiyle 350-400 kişilik bir birliğin 85-100 kişiye kadar düşeceği kaydedilen açıklamada, doğacak personel açığının kısa vadede giderilemeyeceği ve ülke güvenliğinde zafiyet oluşturabileceği kaydedildi. Bedelli askerliğin “Mehmetçik kavramı” ve “Türkler asker millettir’ sözünde ifadesini bulan Türk toplumunun askerliğe bakışındaki köklü ve geleneksel anlayışa uygun olmadığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı’na verilen özel muafiyet yetkisi de eleştirildi.