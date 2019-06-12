AKP içindeki tartışmalar bitmedi, Erdoğan devreye girdi

‘PROFESYONEL ORDU TARİHİ HATA OLUR’ Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “profesyonel ordu” projesinin devamı olan önerinin mevcut haliyle yasalaşmasının tarihi bir hata olabileceği belirtildi. Açıklamada, değişmeyen coğrafi konumu ile Türkiye’nin dünya üzerinde koruduğu jeopolitik ve jeostratejik öneminin özellikle Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler doğrultusunda her geçen gün artarak devam ettiği, bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “beka sorunu” olarak dile getirildiği vurgulandı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 6 aylık hizmet süresini tamamlayan er ve erbaşın terhis edilmesiyle 350-400 kişilik bir birliğin 85-100 kişiye kadar düşeceği kaydedilen açıklamada, doğacak personel açığının kısa vadede giderilemeyeceği ve ülke güvenliğinde zafiyet oluşturabileceği kaydedildi. Bedelli askerliğin “Mehmetçik kavramı” ve “Türkler asker millettir’ sözünde ifadesini bulan Türk toplumunun askerliğe bakışındaki köklü ve geleneksel anlayışa uygun olmadığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı’na verilen özel muafiyet yetkisi de eleştirildi.