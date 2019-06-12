MHP: Paraya endeksleniyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Askerlik Yasa Teklifi’yle ilgili partisinin “endişelerini” önceki gün Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de izlediği TBMM Genel Kurulu’nda madde madde sıraladı. MHP’nin en önemli çekincesinin “vatan görevinin paraya endeksli hale gelmesi” olduğu ifade edildi.



- Mevcut yükümlü sayısı yarıya düşecek: Askerlik çağına gelen 700 bin erkek nüfusa karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 400 bin ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni kanunla mevcut yükümlü sayısının terhislerle birlikte yarı yarıya düşecek olmasının özellikle komando birlikleri ile sınır birliklerinde oluşturabileceği zafiyeti önleyici tedbirlerin alınması zaruridir.



- Vatan görevi paraya endekslenecek: İkinci altı aylık askerlik süresinin isteğe bağlı ve ücretli yapılması yararlı görülmekle birlikte, “vatan görevinin paraya endekslenmesinin” bu görevi geçimini temin etmek üzere yapmak zorunda kalanlar ile diğerleri arasında doğabilecek olumsuzlukları dikkate almak zorundayız.



- Asker öğretmen modeli yararlı: Geçmiş yıllarda uygulaması yapılmış olan “asker öğretmen modeli”nin bir benzerinin öğretmenlerimize uygulanması teklifte yer aldığı ve tarafımızdan yararlı görüldüğünü belirtmek isterim.



- Askeri sağlık sistemi kurulmalı: Teklifle birlikte tabiplerin askerlik hizmetlerine ilişkin yeni esaslar getirilmiş bulunmaktadır. Ancak bu tedbirlerin ihtiyacı karşılamayacağı açıktır. Barış şartlarında ihtiyaçlar bir yolla karşılanabilir ancak seferberlik ve savaş şartlarında sağlık sistemine sahip olmayan orduların ihtiyacının tam karşılanacağını düşünmek “hayalcilik” olacaktır. Askeri sağlık sisteminin bir an önce kurulması gerektiğini düşünüyoruz.



- Kişilerin inisiyatifine bırakmayın: Terörle mücadele ederken vazife malulü olmuş personele aynı mevzuat gereği verilmesi gereken belge ve madalya Emniyet Genel Müdürlüğü’nce verilirken, Jandarma Genel Komutanlığı’nca verilmemektedir. Bu iki teşkilat da bu konuda aynı mevzuata tabidir ve İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Onun için, verilecek haklar verilebilir, yapılabilir gibi muğlak, yorumlanabilir şekilde kişilerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bu farklı uygulamalar süratli bir şekilde giderilmelidir.



- Sözleşmeliler muvazzaflığa getirilmeli: TSK’de halen istihdam edilen sözleşmeli subay ve astsubaylarımız bulunmaktadır. Yetişmiş, kendilerini ispatlamış, 15 Temmuz sonunda yapılan incelemelerde temiz çıkmış bu personelin kazanılması gerekmektedir. Ayrıca, halen görevde bulundukları ve emsalleriyle aynı haklara sahip oldukları için muvazzaflığa getirilmeleri halinde devlete ekstradan bir mali yük getirmeleri de söz konusu değildir.