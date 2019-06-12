Yıldırım, neden Uğur Dündar'ı teklif ettiğini açıkladı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım A Haber'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak yayınla ilgili konuşan Yıldırım, her adaya 15 soru sorulacağını ve 3'er dakika süre verileceğini belirtti.

İMAMOĞLU'YLA ORTAK YAYIN AÇIKLAMASI: BAŞLANGIÇTA DÜŞÜNMÜYORDUM

Binali Yıldırım, ''Böyle bir karşılaşmaya gerek var mıydı? sorusuna, ''Şöyle gerek vardı. Başlangıçta düşünmüyordum, ancak zaman içerisinde bu işi çok fazla gündeme getirdiler. Bir ayıbı mı var, korktuğu mu var? Niye yayına çıkmıyor? gibi dolaylı olarak yayınlar artarak devam edince, ben de dedim bu arkadaşın bu hevesini kursağında bırakmayalım. Ne istiyorsa onları konuşalım'' şeklinde yanıt verdi.

''BİR ŞAŞIRTMA YAPAYIM DEDİM''

Yıldırım, moderatörlük için neden Uğur Dündar'ı teklif ettiğini şöyle açıkladı:

Uğur Dündar'ı iki sebepten dolayı teklif ettim. Baştan beri şunu yayıyorlar; yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Ben bir şaşırtma yapayım dedim. Şaşırtmadan ziyade öyle olmadığını ortaya koydum. Uğur Dündar açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Sonra vazgeçti Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler bilemem dedim. Sonra işte kutuplaşma bilmem ne bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. öyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Tam da onun isteyeceği şeyi sağlayacak bir fırsat doğdu aslında. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP'nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti. Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü, ne kadar ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım.