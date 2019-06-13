Bakan Soylu o berber dükkanına ilk defa gitmiş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte Sultangazi'yi ziyaret etti. Soylu, Tutdere ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saçını kesen Kahtalı Mahmut Usta'nın dükkanında çay içti.

Soylu'nun, "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam. Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum" dediği Mahmut Usta, bakanın ziyareti ile igili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Usta, Soylu'nun dükkanına tesadüfen ilk kez geldiğini belirtti.

Özel, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için, vekilimiz @avtutdere ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi'deki Mahmut Usta'ya geldim. Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı: "İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık." yazdı.

Özel'in Mahmut usta ile ilgili görüşmesinden attığı tweet şöyle: