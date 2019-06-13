Hediye telkariler Meclis’e taşınıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Ebru Günay, Mardin’de seçimler öncesinde belediyeyi yöneten kayyım Vali Mustafa Yaman tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dizi bakana hediye edilen, milyonlarca liralık telkariyle ilgili TBMM Araştırması açılmasını istedi.

‘Faturalarla kayıtlarda’

Konuyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na dilekçe veren Günay, kayyım tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 26 milyon TL borçlandırıldığını anımsattı. Kayyımın, sadece Cumhurbaşkanı ve bakanlara verdiği telkari gümüş hediyelerinin 437 bin 532 TL’yi aşan faturalarının kamuoyu tarafından öğrenildiğini kaydeden Günay gerekçesinde şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 136 bin TL’yi aşan telkari gümüşü hediye edilmiştir. Yapılan telkari gümüş hediyeleri, faturalarla sabit olup kayıtlara geçirilmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Abdurrahim Boynukalın, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yüzbinlerce TL’lik telkari gümüş hediye edilmiştir. Kayyım tarafından 2017 yılında 2 milyon 840 bin 94 TL, 2018 yılında 3 milyon 730 bin 854 TL ve 2019 yılının ilk 3 ayında 1 milyon 588 bin TL olmak üzere toplamda 8 milyon 159 bin TL özel kalem harcaması yapılmıştır. Harcamalardan 305 bin 206 TL’sinin Artukbey Kuruyemişçilik’e çerez parası olarak verildiği de belgelerle sabittir.”

Günay, kayyım döneminde yapılan harcamalardan bir diğerinin de, araç kiralama faaliyetleri adı altında yapılan 1 milyon 510 bin 390 TL’lik ödeme olduğunu vurguladı.