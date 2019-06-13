UKOME, İmamoğlu'nun 'tahdit' sözü için çalışmalara başladı, 'müjde'yi Yıldırım verdi



Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Mart 'ta (31 Mart Seçimlerinden önce) Ataşehir'deki İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'nda servis şoförlerini ziyareti sırasında tahdit sözü vererek, "6 ay içerisinde sizin tahdit sorununuz çözüp size vermeyen namerttir. 6 ay içinde bu tahdit konusun ben çözeceğim" demişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, (UKOME) İmamoğlu'nun bu vaadini seçim öncesi yerine getirmek için çalışmalara başladı. AKP adayı Binali Yıldırım ise bu çalışmayı, 'müjde' olarak duyurdu.

İMAMOĞLU: ORADAKİ SERVİSÇİLERİN HAKKINI VEREN BENİM

Seçim çalışmalarına Esenler meydanında devam eden İmamoğlu, AKP'nin tahdit hamlesini, "Biliyorsunuz servisçi esnafımıza ben plaka sözü vermiştim. Tahdit sözü vermiştim. Bugün benim yerime şu anda yapılan hukuksuz karar gereği İstanbul Valisi vekalet ediyor. O verilen görevi yerine getiriyor. Ancak bugün UKOME'de alınan kararla tahdit kararı için yola çıkıldı. Oradaki servisçilerin hakkını veren de benim. Onlar plakayı tehdit olarak kullandı, ben de servisçilere dedim ki 'tehdit yok tahdit hakkınızı vereceğim, gelir gelmez düğmeye basacağım' demiştim süreç başladı. Şimdi de o yerine getiriliyor. Dolayısıyla ben size şu sözü veriyorum, 18 günde söylediği her şeyi yapan Ekrem İmamoğlu olarak, farkındaysanız bu arkadaşlar bu 18 gündeki faaliyetlerimle, etkinliklerimle çıldırdılar. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Siz yetkiyi bu kardeşinize tekrar iade edeceksiniz" sözleriyle değerlendirdi.

ULAŞIM VE SU İNDİRİMİ

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, su ile toplu ulaşımda indirim ve ücretsiz taşıma yapılması konusunda talimat vermiş, toplu taşıma ve suda indirim için Ulaşım Daire Başkanlığı ve İSKİ'den gerekli çalışmaların yapılmasını istemişti. Ancak İmamoğlu'nun mazbatası alındıktan sonra İBB Meclisi'nde alınan karar sonrası öğrenci akbilinin 40 lira olması ve İstanbul'da yaşayan ailelerin nüfuslarına göre su kullanımında yüzde 40'a varan indirimden yararlanabileceği indirim projeleri hayata geçirilmişti.