Ahmet Takan: Sivas Valisi düpedüz seçim çalışması yaptı

Vali ve belediye başkanı imzalı davetiyede “Sivas Kongresi’nin 100. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri ve İl genelinde yapılan tüm yatırımlar hakkında İstanbul’daki hemşehrilerimize bilgilendirme ve istişarede bulunmak için; düzenleyeceğimiz kahvaltı programına siz değerli Dernek ve Vakıf Başkanlarımızı davet eder, katılımlarınızı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Sivas Kongresi’nin yıl dönümünün 4 Eylül’de olduğunu hatırlatan Takan, “Diyelim ki sayın vali ve belediye başkanı işlerinde çok aceleciler herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için 23 Haziran sonrasını bekleseler kıyamet mi kopar?.. Geçelim!.. Böyle bir toplantı Ankara’daki Sivaslılar için neden yapılmaz?.. Soruları daha çok uzatabiliriz ama gereksiz!.. Çünkü, devletin suyunu çıkardılar!.. Devletin Valisi’nin düştüğü hale bakın… Kutsal bir devlet etkinliğinin düşürüldüğü hale bakın… Üstüne bir de seçim kazanmak için devleti yöneten siyasi iktidarın düştüğü hale bakın!..” dedi.

Takan yapılan etkinliği seçim çalışması olarak değerlendirdi.

Takan’ın yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

“Düpe düz seçim çalışması. Devletin tüm imkanları ile. Güya, İstanbul’da yaşayan Sivaslıların gönlünü bir kahvaltı ile hoş edecekler ardından da belediye başkanlığını kazanacaklar…Devleti bu hale getirenlere ve bu hale getirilmesine göz yumanlara yazıklar olsun!.”