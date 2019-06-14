CHP'den Binali Yıldırım'a sert yanıt: Devleti ayağa düşürdüler

KAFTANCIOĞLU’NDAN YILDIRIM’A: BİLE BİLE YALAN SÖYLÜYOR AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım katıldığı bir televizyon programında 31 Mart seçimleri sonrası CHP’yi İstanbul’da yeniden oy sayımını engellemekle suçlayarak, “Gece yarısı il başkanı gitti ve il seçim hakimleriyle bir araya geldi ve 5 dakikada karar çıkarttı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler” dedi. Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, “Geçtim her şeyi. Bu ülkede TBMM başkanlığı, Başbakanlık yapmış biri apaçık ve bile bile yalan söylüyor. Mazbatanın alındığı ana kadar il seçim kurulu hakimi/hâkimleri ile ne telefonla ne de yüz yüze ne temasımız ne de teşebbüsümüz olmuştur. Böylesi bir yalanı ortaya atan ve yayan herkesle hesaplaşacağım. Olmayan hukuka rağmen” dedi.