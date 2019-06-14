CHP’li vekillerden İmamoğlu’na destek

Küçükçekmece’de esnaf ziyareti yaparak yurttaşlardan İmamoğlu’na destek isteyen Altay, “Seçmende bir kararlılık var. İstanbul’da vicdan ayağa kalkmış. Tüm siyasi partilerden yurttaşlar hakkın teslimi konusunda kararlılar. Yurttaşlar, Ekrem İmamoğlu’nun hakkının gasp edildiğini düşünüyor. Herkes hak ve vicdan gözlüğünü takmış. 23 Haziran için muhteşem bir sonuç öngörülüyor” dedi. Adıgüzel de “Yurttaşlar sivil bir darbe ile seçimin yenilendiğini düşünüyorlar. Sağ kesimden de ciddi bir tepki var. Tanınmışlık oranı azken rakibinin önüne geçti ve bu süreç bizim lehimize işliyor. İmam-oğlu mazbatayı alana kadar buradayız” diye konuştu.