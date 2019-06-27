Ekrem İmamoğlu'nun yedi yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu

31 Mart seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı kararıyla mazbatası geri alınan ancak 23 Haziran'da rakibi Binali Yıldırım karşısında farkla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweeti yeniden gündem oldu.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl önce resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette "Beylikdüzü’nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul da, Türkiye’de iktidarız" ifadelerine yer verildi.
İşte o tweet:
Beylikdüzü’nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul da, Türkiye’de iktidarız. http://t.co/oeXY367B— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 19 Mart 2012