Ekrem İmamoğlu'nun yedi yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yedi yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe, 20:41

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31 Mart seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı kararıyla mazbatası geri alınan ancak 23 Haziran'da rakibi Binali Yıldırım karşısında farkla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweeti yeniden gündem oldu.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl önce resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette "Beylikdüzü’nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul da, Türkiye’de iktidarız" ifadelerine yer verildi.

İşte o tweet:

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Binali Yıldırım