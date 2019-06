İmamoğlu mesajlarını Cumhuriyet'le paylaştı: Huzuru getireceğiz

İstanbullulara seslenen İmamoğlu, “İstanbul bugün itibarıyla şunu hissetsin ki İBB’de her olup biteni, her anını hissedecekler, duyacaklar” dedi. İmamoğlu Türkiye’ye yönelik ise “Artık Türkiye’nin en önemli gücü, lokomotifi olan İstanbul’un tüm bu bahsettiğim karakteriyle Türkiye’ye de olumlu mesajlar vereceği günler başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Gazetemize konuşan İmamoğlu’nun İstanbul’a yönelik mesajı şöyle:

“İstanbul bugün itibarıyla şunu hissetsin ki Büyükşehir Belediyesi’nde her olup biteni, her anını hissedecekler, duyacaklar. Çok şeffaf bir yönetim görevde olacak. Bu görev döneminde mutlaka adalet duygusunu taşıyacak, önce ‘vatandaşım’ diyecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kaynaklarının İstanbullular lehine nasıl kullanılacağı yönünde emek saf edecek insanların çalıştığından emin olsunlar ve inşallah sağlıklı, keyifli ve huzurlu bir kent yaşamı vaat ediyoruz.”

İmamoğlu Türkiye’ye yönelik mesajını sorduğumuzda ise şu yanıtı verdi:

“Türkiye’ye mesajımız da şu olmalı. Artık Türkiye’nin en önemli gücü, lokomotifi olan İstanbul’un tüm bu bahsettiğim karakteriyle Türkiye’ye de olumlu mesajlar vereceği günler başlamıştır. Belki İstanbul’un dışında, şu an Türkiye’nin muhtelif yerlerine dağılmış olan İstanbulluların gözleri arkada kalmasın. Yaz dönemini il dışında geçiren hemşerilerimize keyifle sonbahara hazırlık yapacağız ve onları karşılayacağız. Gecemiz gündüzümüz artık İstanbul’un. Hızlıca en güzel işleri yapmaya konsantre olacağız.”