İptal kararı CHP'li belediyelere gitti

CHP; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediyeye bağlı bir şirkete yönetici atama yetkisinin genelgeyle engellenme girişimi üzerine verilen mahkeme kararını ve süreç hakkında bir bilgilendirme halinde şirketi olan bütün belediyelere gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Buna, engellemelere asla izin vermeyiz. Halkın gücü karşısında hiçbir şeyin direnmesi mümkün değil. Aslolan halkın ve milletin menfaatidir” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesi gerekçe gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı atamayla Ankara Ticaret Sicilli Müdürlüğü’nün tescil ve ilan işleminin yapmaması tartışma yaratmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konuyu yargıya taşımasının ardından Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi atamaya yönelik tescil işleminin yapılmamasını yasaya aykırı bulmuştu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcılığı, atama yetkisinin engellenmesine yönelik bir bilgilendirme hazırladı. Söz konusu bilgilendirmeyle birlikte ilgili mahkeme kararı, şirketi olan bütün CHP’li belediye başkanlıklarına gönderildi. CHP’li belediyelerden benzer bir engelleme girişiminin yaşanması durumunda konuyu derhal mahkemeye taşımaları istendi.

CHP’li Torun, CHP’li belediyelere yönelik bu tür engelleme girişimlerine tepki göstererek, “Maalesef bu yapı kendinden olmayanın önünü kesmeyi amaçlıyor. Halka hizmeti artırmak ve bunu kolaylaştırmak yerine, nasıl önünü kesebilirim diye düşünüyor” açıklamasını yaptı. Torun, engellemelere asla izin vermeyeceklerini belirterek, “Halkın gücü karşısında hiçbir şeyin direnmesi mümkün değil. Aslolan halkın ve milletin menfaatidir. Siz halkın lehine bir karar alıyorsanız bu engellenecek mi? İstanbul’da pek çok şeyi reddettiler, sonra da kabul etmek zorunda kaldılar. Halka hizmet ediyorsa onun engellenmesi mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.