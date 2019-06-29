Madencinin zor seçimi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kaçak ocaklardaki iş cinayetlerinin önlenmesini istedi. Kaçak ocaklar sorununun Zonguldak’ta alışılmış ve olağan hale gelmesini “çok acı” diye niteleyen Yavuzyılmaz, konuya ilişkin daha önce TBMM’ye araştırma önergesi verdiğini ama iktidar partisinin bu konuda henüz bir adım atmadığını belirtti.

Yavuzyılmaz, kaçak ocakların hep gündemde olması ve insanların canları pahasına zaten riskli olan bu işkolunda can kaybı riskiyle çalışmasının sebebinin işsizlik olduğunu kaydederek “İnsanlar ekmekleri ile canları arasında tercih yapmaya mecbur kaldıkları için ne yazık ki bu insani olmayan koşullarda ekmek mücadelesini vermektedirler. Bu sebeple konunun çözümü için kaçak ocakların yaygın olduğu Kozlu ve Kilimli bölgesinde kaçak ocaklarda çalışan gençlerimizin TTK’nin Kozlu, Karadon ve Gelik müesseselerinde istihdam edilmesi, yaşı büyük olan kaçak ocak çalışanlarının da rödevanslı sahalarda çalıştırılması sağlanmalıdır. Böylelikle hem işsizlik sorununun bir nebze çözülmesi, kaçak ocaklardaki can kayıplarının engellenmesi mümkün olacaktır” dedi.