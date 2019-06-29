Ekrem İmamoğlu otogarı teknoloji üssü yapacak

İmamoğlu, İBB’deki istifalara ilişkin de “Henüz bir araya bile gelemedik. Kimseye ön yargımız yok, bizim için verimlilik ve liyakat önemli” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, dün ilk olarak Maslak’ta bulunan MEF Üniversitenin mezuniyet törenine katıldı. İmamoğlu törende üniversite birincisi Gülsüm Demir’e plaketini verdi. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada “Türkiye’nin en büyük sorunu gerçeklerle yüzleşme. Üniversiteler, özgür davranabilmeyi, düşünebilmeyi, konuşabilmeyi, herkese kapılarını açabilmeyi, gerektiğinde bu ülkenin yanlış giden konularını herkesin yüzüne vurabilmeyi ve sorgulamayı başarabilse gerçekten ciddi bir adım atmış olacağız” dedi.

‘Popülizmle işim olmaz’

Kentin kaynaklarının şehir için bir hazine olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Bu kaynağın farkında olan bir yöneticinizim. Bu şehrin her anında sizlerden faydalanacağımın sözünü veriyorum. Benim ne popülizmle işim var ne de Pontus’la şunla bunla işim var. Benim, akıl ve bilimle işim var. Bilişim vadilerini sizlerle kuracağız. Esenler’le ilgili bir projemiz çakıştığı için söylüyorum. Hem Harem’i hem de Esenler’i şehir dışına taşıyacağımız için, hızlıca Esenler Otogarı’nı, şehrin kalbinde, meto ulaşımı olan, aynı zamanda İstanbul’un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz” dedi. Törenin ardından Taksim’deki Pera Palas Oteli’ne geçen İmamoğlu, senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı ve yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir’in yaptığı Nazım Hikmet’in hayatını anlatan “Merhaba Güzel Vatanım” adlı belgeselin setini ziyaret etti. Yönetmen koltuğuna oturan İmamoğlu, bir süre setin idaresini yürüttü.

2 binlik personel artışı

Ekrem İmamoğlu öğlen ise CHP ve İYİ Parti İl Yöneticileri ve İstanbul Gönüllüleri ile yemekte bir araya geldi. Burada konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Millet İttifakı’nın yıllardır kutuplaştıran, ayrıştıran, bölen bir iktidara karşı panzehir görevi gördüğünü söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “Hep birlikte inandık, çok çalıştık ve başardık” dedi. İl başkanların ardınan konuşan İmamoğlu da İBB çalışanlarına seslenerek, “İki ay önce aldığım bilgi de 82 bin olan İBB çalışan sayısı 84 bine çıkmış. Bir ayın içinde ekstra alımlar mı oldu bilmiyorum... Onların maaşını 16 milyon insanın alın teriyle kazandığı ve verdiği vergileri ile ödeniyor. Her çalışan arkadaşım benimle çalışmaktan mutluluk duyacak” dedi. İBB çalışmalarının engellenmek isteneceğini aktaran İmamoğlu, “Birileri bizi tökezletmeye çalışabilir. Beylikdüzü’nde yaşadım. Yerlere çöp dökerek bizi karalamaya, kötülemeye çalışan bir takım siyasi troller de olabilir. Başka kötülükler de yapmaya çalışanlar olacak. Milyonlarca insan, herkes bir gözlemci, denetçi. Anında ihbar eden, hatta anında temizleyen” diye konuştu.

Yıldırım’a kahve teklifi

İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım’ın çay davetine ise “Seçimden önce olsaydı o çay, lezzetli olurdu. Bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip benim kahvemi içmesi” yanıtını verdi. Bazı yetkilerin İBB Başkanı’ndan alınarak meclise verilmesi ile ilgili soruya da İmamoğlu, “Biz bu hamlelerle ilgili Ankara’ da bir dava kazandık. Umarım yanlıştan geri dönerler. Kişiye göre, güne göre, döneme göre değil akla ve mantığa göre olmalı” dedi. Canan Kaftancıoğlu ve Meral Akşener hakkında açılan soruşturmaya da değinen İmamoğlu, “Bu süreçler önemli kahramanlar yaratır. Tamamen hukuka aykırı ve gündem yaratma amacıyla yapılmış bir hamle. Dava açılacaksa TRT’ye açılmalı ” dedi. l