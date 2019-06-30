CHP’ye ilk kez oy verenler incelenecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimini ikinci kez ve bu kez tarihi bir farkla kazanan CHP’de, 23 Haziran’ın ardından 31 Mart seçim sonuçlarını ele almak üzere bugün genişletilmiş Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. PM toplantısına, üyelerin yanı sıra milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de katılacak. Toplantıda, kampanya döneminde görev alan isimler sahada yaşananları ve gözlemlerini aktaracak. Toplantıda, CHP’nin yerel seçimlerde kazandığı başarıyı, yerel yönetimlerde sürdürmesine yönelik atılması gereken adımların ne olduğu konusunda değerlendirmeler yapılacak.

PM toplantısında, üyeler ve milletvekilleri, yurttaşların belediye başkanları ile CHP’den beklenti ve eleştirileri, sahada karşılaşılan sorunlar, üye ve milletvekillerinin belediye başkanlarından beklentilerinin ne olduğu konularında görüş alışverişi yapılacak. CHP PM’nin bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantısının öncesinde, saat 09.00’da da, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. MYK’de de PM’de ele alınacak konulara yönelik bir değerlendirmenin yapılacağı ifede ediliyor. PM toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM üyeleri ve milletvekillerine genel bir değerlendirme yapması da bekleniyor.

PM toplantısında ayrıca ilk kez CHP’ye oy veren kesimlere ilişkin gözlemler aktarılacak. CHP’nin 23 Haziran’dan bugüne kadar hiç alamadığı kadar AKP tabanından oy alması üzerine bu kesimin beklenti ve hassasiyetleri ele alınacak. Bu kapsamda 806 bini bulan tarihi farkta önemli bir yere sahip olan ilk kez CHP’ye oy veren kesimlere ilişkin kapsamlı bir analiz yapılacağı da belirtiliyor.