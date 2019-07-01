İmamoğlu'ndan 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere ücretsiz yolculuk müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk meclis toplantısında 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım hakkı verilmesi için adım atacaklarını söyledi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İmamoğlu sosyal yardım kartlarının iptal edildiğine ilişkin vatandaşlara gönderilen mesaj üzerine hareket geçtiklerini ve sorunun çözüldüğünü kartların kullanıma açıldığını da bildirdi. İmamoğlu, bu mesajın bilgisi dışında gönderildiğini belirtti. İBB’deki istifalarla ilgili de konuşan İmamoğlu “Yenilikçi yönetim kadrolarımız var. Mevcut kadronun içinden değerlendireceğimiz insanlar da var” açıklaması yaptı.

İmamoğlu, Taksim Meydanı’na dair gelen “beton görüntüsü” tepkileri üzerine de konuşarak “Taksim’in tümüyle ilgileneceğiz” dedi.

MAKAM ARAÇLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

İmamoğlu, İstanbul’daki makam araçlarıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi:

“Protokol ya da makam aracı olarak tabir edilen araçların sayılarını tespit ediyoruz. Hepsini bir araya toplayacağız. Sistemli bir şekilde kullanılması noktasında vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde düzen oluşturacağız. Kaldı ki, fazlalıklarla ilgili de tasarruf kalemi anlamında çalışmalarımız olduğunu söylemiştik. Hızlıca bunu devreye sokacağız. Keşke bu ve benzeri düzenlemeler devam etse. Bu normalleşmenin de bir parçası.”