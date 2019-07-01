İYİ Parti’de rota 2023

Yinelenen İstanbul seçiminde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun açık farkla belediye başkanlığını kazanmasının ardından İYİ Parti kanadı rotayı 2023’e çevirdi. Seçimde AKP’nin 200 binin üzerinde seçmeni kaybettiği, MHP’li bir kısım seçmenin de tercihini “İmamoğlu’ndan yana kulllandığı” hesapları yapılırken, parti yönetimi, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için bu seçmen kitlesine “alternatif İYİ Parti” söylemiyle seslenmek istiyor.

İYİ Parti kanadı, İstanbul seçimlerinde “partinin desteğinin göz ardı edilmemesi” gerektiğini düşünüyor. Ancak partinin 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde 15 CHP’li milletvekilinin desteğiyle Meclis’te grup kurması, CHP ile Millet İttifakı’nda bir araya gelmesi ve 31 Mart’taki yerel seçimlerde CHP ile işbirliğine gitmesiyle birlikte oluşan “CHP’nin gölgesinde kalan parti” algısını kırmak istiyor. Kendi içinde “bağımsız bir parti olmasına karşın seçmene bu durumun tam olarak anlatılamadığı” eleştirileri yapılan parti, 2023 için de hedef kitlesini “AKP iktidarından yorulan seçmen üzerine yoğunlaştırmak” istiyor.

AKP’ye yakın markaj

Parti, tüzük kurultayı sonrası değiştirilen tüzük gereğince teşkilatları güçlendirmeyi ve üye sayısı artırmayı da gündemine aldı. Söylemde de kamuoyunda şimdiye dek oluşan “merkez sağ ve ülkücü - milliyetçi açılımında bir parti” algısını değiştirmek istiyor. Partinin “sadece milliyetçi - ülkücü ve merkez sağ” çerçevesinde bir parti değil, “Atatürk ilke ve devrimlerini savunan, milli değerler etrafında birleşen bir parti” imajı için çalışmalara da hız verilecek. Partide, bu kapsamda, başkanlık divan yapısı ve genel idare kurulunda da değişiklikler yapılabileceği konuşuluyor. Ayrıca partinin 2023’e giderken en önemli stratejilerinden birini de “ekonomi” başlığının oluşturacağı belirtiliyor. AKP’deki kopuşların “ekonomik eksenli olduğu” değerlendirmeleri yapılırken, seçmeni İYİ Parti’de konsolide edebilmek için 31 Mart ve 23 Haziran’da olduğu gibi “ekonomi” üzerine söylemlerin de güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ancak bu stratejik hedefte AKP iktidarının 2023’e kadar atacağı adımlar da yakın markaja alınacak.

Partinin 2023’teki Cumhurbaşkanı adayı yine genel başkan Meral Akşener olacak. İmamoğlu’nun seçimi büyük farkla kazanmasının ardından parti içinde “2023’te İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı yapılırsa destekleyelim” çıkışlarının olduğu da ifade edilirken, parti kurmaylarının bu söylemlere sert çıktığı belirtiliyor.

Partinin kuruluşundan bu yana “Akşener’i Cumhurbaşkanı yapmak” hedefinde olduğu ve 2023’e “bağımsız, tek başına, söylemi güçlü bir parti olarak gitmesi gerektiği” vurgulanırken, aksi takdirde partinin eleştirildiği gibi “CHP’yi eleştiren seçmen kitlesine takılı kalacağı, bunun milliyetçi ve muhafazakâr seçmeni partiden uzaklaştıracağı, İYİ Parti’yi de yeniden ‘CHP’nin gölgesinde bir parti’ imajına taşıyacağı ve baraj altına çekebileceğine” dikkat çekiliyor.