Kılıçdaroğlu: İktidar yolu açık

CHP’de gerçekleştirilen genişletilmiş Parti Meclisi (PM) toplantısında 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçiminin sonuçları hem teknik anlamda hem de siyasi anlamda analiz edilirken; 31 Mart seçimleriyle birlikte elde edilen başarı, milletin CHP’yi iktidar merkezi olarak görmeye başladığı şeklinde değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, dün, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla genişletilmiş PM toplatısı gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart seçimleri masaya yatırılırken, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimine ilişkin ayrıntılı sunum ve analizler yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, ağırlıklı olarak 23 Haziran seçiminin analiz edildiği bir sunum gerçekleştirdi. Buna göre İstanbul’un kazanılmasıyla birlikte büyükşehir sayısı 11’e çıkan CHP’nin Türkiye’nin nüfusunun yüzde 45’ini, milli gelirin ise yüzde 59’unun bulunduğu kent yönetimini eline aldığı belirtildi.

23 Haziran analizi

23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimine göre toplam 572 bin 103 oy daha fazla aldığı belirlendi. Parti içinde yapılan analizlerde söz konusu oy farkının 220 bin 583’ünün 31 Mart’ta Binali Yıldırım’a oy verenlerin tercihini değiştirmesinden kaynaklı olduğu ifade edildi. Öte yandan 31 Mart’ta Binali Yıldırım dışında kalan diğer adaylara oy veren 154 bin 894 seçmenin de 23 Haziran’da tercihini İmamoğlu’ndan yana kullandığı tespit edildi. Ayrıca 31 Mart’a göre azalan geçersiz oy oranıyla birlikte 196 bin 626 oyun da İmamoğlu’na geldiği belirlendi.

Seçim sonucuna yönelik yapılan sunuma göre CHP 959 mahallede oylarını artırdı ya da oy oranını korudu. AKP 39 ilçenin 37’sinde oy kaybetti. İstanbul’un 578 mahallesinde CHP, 383 mahallesinde AKP birinci parti geldi. 23 Haziran’da 31 Mart’a göre 27 ilçede katılımda artış yaşanırken, 12 ilçede ise azalma yaşandı. Katılım oranının en çok arttığı ilçeler Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Adalar ve Beyoğlu oldu.

Oy dağılımına ilişkin rakamsal analizde ulaşılan sonuçların yanı sıra 23 Haziran’ın siyasi analizi de yapıldı. Buna göre 23 Haziran’daki tarihi farkın nedeninin başında İstanbullular’ın haksızlığa karşı tavır koyması olduğu vurgulandı. CHP’ye ilk kez oy veren farklı kesimlerin 23 Haziran’da toplu bir şekilde İmamoğlu’nu desteklediği, muhafazakâr ve merkez sağ seçmenden ciddi bir şekilde oy alındığı değerlendirmeleri yapıldı.

İYİ Parti ile yapılan Millet ittifakı ve Saadet Partisi ile gerçekleştirilen dirsek temasının yanı sıra İstanbul’da farklı görüşlere sahip demokratlarla gerçekleştirilen ittifakın sahada büyük bir karşılığı olduğu belirtildi. Sosyal demokratlar ittifakının tekrarlanan İstanbul seçiminde itici bir güç olarak sandığa yansıdığı ifade edildi.

"Yapılacak ilk genel seçimde iktidara geleceğiz”

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine Meclis çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, parlamentonun boş bırakılmaması talimatını verdiği öğrenildi. Meclis’in tatile girmesinin ardından milletvekillerinin seçim varmış gibi çalışmaya devam etmesini isteyen Kılıçdaroğlu’nun, “Çankaya’da oy istemek yerine karşı mahallelere gidin oralardan oy isteyin. Kolayı değil zoru başarmak önemli. Millet İttifakı’nın muhafaza edilmesi önemli. O nedrenle herkesle kucaklaşmalıyız” dediği öğrenildi.

İstanbul’da doğru aday ve sevgi dilinin kazandığı anlatan Kılıçdaroğlu’nun vicdanlı muhafazakâr kesimin artık iktidarın dini siyasete alet ettiği, Türkiye’nin kibir ve israfla yönetildiği kanaatinde olduğuna dikkat çektiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem ana hedefimiz. Ama o zamana kadar planlarımızın hepsi yüzde 50 artı 1’i yakalamaya yönelik olmalıdır” dediği ifade edildi.

Bundan sonra çok daha zorlu bir sürecin kendilerini beklediğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, “Bundan sonrası daha zor, başarılı olmak zorundayız. Yoksa bu halkın bize verdiği bu krediyi bitiririz” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Belediye başkanları için açıkladığı 7 maddelik halkçı belediyecilik ilkelerine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun tevazuyu kaybetmeden doğru ilkelerle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Bu 7 ilkeye uyacağız ve kentleri adaletle yöneteceğiz. Bundan sonra genel iktidarı alıp Türkiye’nin sorunlarını çözeceğiz. Yapılacak ilk genel seçimde iktidara geleceğiz” dediği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Karşı mahalleyi rahatsız etmeyecek bir dil kullandık. Bu oylar sadece bizim değil... Ülkücü de HDP seçmeni de AKP’li de muhafazakar Kürt seçmen de bize oy verdi, İYİ Parti seçmeni de bize oy verdi. Bu oyları önümüzdeki süreçte kazanmaya çalışacağız. İktidar odaklı çalışacağız. Bundan sonra seçim kaybetmeyeceğiz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.