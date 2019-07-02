Devlet Bahçeli, AKP'nin iç işine daldı: Herkese ayar verdi





Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

- Yönetim sistemleri ayet hükümleri değildir. Asıl önemli husus yönetim hususunda değişim taleplerinin ne olduğu ile ilgilidir.

- Kefili milli irade olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi keyfi olarak kurulmadı. Günü kurtarma hesapları ile kurulmadı.

- Yeni sistemle beraber barajın yüzde 50+1'e çıkması uzlaşmayı sağlamıştır, Türkiye aradığı parlak yönetim sistemini bulmuştur. Değişen rejim değildir. Aksine iddia edenler müptezeldir, mühafık, iyi niyetten yoksun bozgunculardır.

- Var olan uyum sorunlarının aşılması kaçınılmazdır.

- Bize göre Türkiye'nin yönetim sisteminden kaynaklanan zafiyetleri son bulmuştur. Sistem tartışması açmanın ülkeye yararı yoktur.

-Koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün, yetki mücadeleleri yeniden mi alevlensin; Türkiye durup durup referandum mu yapacak? Kılıçdaroğlu aklı varsa kendisine saklasın. Bekayı bilmeyen CHP Genel Başkanın tarafsızlık çağrısı tükenmişlik sendromudur. CHP'den hiçbir halt olmayacaktır. CHP önce suyu bulandırmakta sonra da bundan rahatsız olduğunu açıklamaktadır; CHP'den hiçbir halt olmayacaktır, ruhunu CHP'ye satan İP'ten hayır gelmez. CHP demek kriz, kaos, kargaşa demektir

-Ne yapsalar boş ve nafiledir. Türkiye'nin geleceği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

-23 Haziran seçiminden sonra yeni hükümet sistemine karşı sanal tepkilerin artması bir senoryonun halkasıdır.

Kılıçdaroğlu'na: Nevrotik vaka

"Türkiye durup durup referandum mu yapacak? 16 Nisan’da halk iradesini göstermedi mi? Daha neyden bahsediyor. Kılıçdaroğlu aklı varsa kendine saklasın. HDP ile aynı yerde olandan bizim öğreneceğimiz bir şey olamayacaktır. FETÖ’ye itiraz edemeyen, S-400 konusunda Türkiye’nin tezlerini savunamayan Kılıçoğlu’nun tarafsızlık çağrısı bize göre nevrotik bir vakadır. CHP önce suyu bulandırmakta sonra da bundan rahatsız olduğunu açıklamaktadır. Bu siyaset tarzı düdüktür, çürüktür."

"31 Mart seçimlerine derin anlamlar yüklemiş, her ortamda seçim ortamında stratejik analizlerimizi samimiyetle ifade etmiştik. Zillet ittifakı tutunacağı bir dal bulursa 31 Mart’tan sonra bir kez daha sistem tartışması başlatacak, bu nedenle 31 Mart seçimi önemliydi. Mahalli iradeler yönetimleriyle merkezi yönetim arasında gerilim ve çelişkinin olmaması toplumsal huzur açısından önemliydi."

"AKP’li partili bazı yöneticilerin cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili kendi aralarında tartışması normaldir. Nitekim bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP’nin yoluna su taşıyacaktır, yanlıştır, bunu yapmalarına onayımız yoktur."

"Sudan bahane üretenleri aziz milletimiz bilmekte ve görmektedir. Sistem tartışmaları demokratik vasıtalarla bitmiştir."

"31 Mart ve 23 Haziran’da sadece mahalli iradeler seçilmiştir. CHP’nin fırsatçılık yapması, İP’in bundan medet umması gafilliktir."

Abdullah Gül'e sert eleştiri

"(Eski Başbakan Abdullah Gül'e tepki) Birden bire yüksek sesle konuşmaya kamuoyu hazırlamaya başlamışlardır. Bunların eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde olması gariptir. Ya yeni bir hal ya da izmihlal davranışı yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle manidardır. Yıllarca susma orucu tutmuş bu kişinin yıllarca ülkemizin başına ne çoraplar ördüğünü herkes biliyordur. Açıklamaları talihsizliktir trajikomiktir."

"Bir insanda vefanın olması için önce yürek ve vicdan olmalıdır. Yeni parti kurmak isteyenler buyursunlar kursunlar. Ne de olsa siyaset mezarlığına yeni bir parti girmesi önemli olmayacaktır."

Fehmi Koru'ya FETÖ suçlaması : Karanlık ağız, hâlâ konuşması ve serbestçe gezmesi adalet adına handikaptır - VİDEO



"FETÖ ile iktisadı aleni olan bir gazetecinin partimiz hakkındaki spekülasyonlara devam etmesi gözümüzden kaçmamıştır. İktidar üzerindeki etkisinin de dönüştürücü olduğunu iddia etmiştir. Küçük ortağın bu yeni sistemden büyük olarak yararlandığını söylemiştir. Bu karanlık bir ağızdır. Pensilvanya elçisinin MHP’ye husumet beslemesi normaldir. Normal olmayan hâlâ konuşması ve serbestçe gezmesidir. Zamanında FETÖ’den kârlı çıkan, biti de epey kanlanan şahsın sonuçlarına şu ana kadar katlanmaması olması adalet adına büyük handikaptır. Bizim nüfus kütüğü Pensilvanya’da olanlarla yolumuz bitişmez."

"Erken seçim yoktur, seçim sayfası 2023'e kadar kapanmıştır."

Bahçeli'den G-20 Zirvesi'nde Trump'ın açıklamalarına: Temkini elden bırakmamalı

"Temkini elden bırakmamak, her seçeneğe hazır olmak şarttır. Bu ülkenin verdiği sözleri çok çabuk unuttuğu bilinen bir gerçektir."

- ABD verdiği sözleri çok çabuk unutuyor bu nedenle S-400 konusunda temkini elden bırakmamak gerekir. Trump'ın Türkiye'nin tezlerini destekler açıklaması ABD ile soğuyan ilişkilere yeni sayfa açılmasını sağlayacaktır.

- S-400'leri almayın diyenler, ABD'liden daha çok Amerikancıdır. Bu vatansızların oyunu mutlaka bozulacaktır.