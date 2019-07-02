HDP'den İstanbul seçimi yorumu: Bizde kayyım alerjisi var

Temelli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Sezai Temelli'nin açıklamaları şöyle:

"Sivas Katliamının yıl dönümü. Alevi katliamlarının hesabını soracağız; yüzleşmeyi başaramadığımız sürece toplumsal barışı sağlamak mümkün değildir.

'ACİLEN HAKİKATLERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI'

Bu katliamlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Acilen hakikatleri araştırma komisyonu kurulmalı ve yüzleşme adına adımlar atılmalıdır. Yaraları sarabilmemiz açısından yüzleşme önemli.

Halfeti'de insanlara nasıl işkence yapıldığını çok net hatırlıyoruz. Hala soruşturma başlatılmadı. Bu iktidar bir zulüm iktidarıdır. Halkı cendere içerisine alan bir iktidar anlayışı vardır.

Şiddet sadece içeride değil, sınır ötesinde de devam ediyor. Sınır ötesi operasyonlar nasıl bir zulme yol açıyor, kimse bilmez. Irak'ta 4 köylü operasyon sırasında hayatını kaybetti. Giderek orada insanları yerinden eden bir zihniyet iş başında. Afrin'den Çukurca'ya kadar "Kürtsüzleştirme" politikası uygulanıyor.

Nasıl ki, siz toprak bütünlüğünden bahsediyorsunuz sürekli, o zaman Irak ve Suriye'de de toprak bütünlüğüne saygı gösterin. Dış politika böyle inşa edilir.

'AKP İKTİDARI ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN BESLENİYOR'

G20 Zirvesinde Trump, 'Herkesin bildiği gibi Kürtlerle bir problemi var. IŞİD'e karşı bize yardım eden Kürtleri haritadan silecekti. Onu aradım ve bunu yapmamasını rica ettim. Sanırım Kürtler onun doğal düşmanı. Ve o bunu yapmadı. Bu yüzden ilişkimiz var' dedi. Bu kirli ilişkiler zamanla teşhir olur işte böyle. Kürtler Türksüz, Türkler Kürtsüz olamaz. Bizi düşman edenlere en güzel yanıtı yine biz vereceğiz.

Bugünkü iktidar çözümsüzlükten besleniyor. Ülkeye dayatılan tecridin nedeni de budur. 200 gün açlık grevi yapan arkadaşlarımız barışa yol açılması için önemli adım attı. Ancak bu yeterli değildir. Türkiye İmralı'nın sesiyle buluştuktan sonra barış daha sahici konuşulmaya başladı. Avukatlarıyla, ailesiyle başlayan görüşmelerin düzenli şekilde sağlanması gerekir. Bunun seçime malzeme yapılmaması gerekir.

"AKP FABRİKA AYARLARINA DÖNÜYORMUŞ, BUNLAR AYAR TUTMAZ ARTIK"

'AKP fabrika ayarlarına dönüyor' diyorlar. Bunlar ayar tutmaz artık. Türkiye emekçileri, kadınlar artık bu köhne siyasete yüzünü dönmeyecek.

Ekonomide de yeni bir mesele önümüze geliyor. AKP fabrika ayarlarına dönerse bu mesele çözülecekmiş. Bugün yaşadıklarımızın nedeni AKP döneminde yaşanan iktisat politikalarının sonucudur. Bit pazarından nimet üretmeye çalışmayın. Bugün yeni siyaset zamanıdır. Benzin 7 lirayı geçti. Ekonomide düzelme dedikleri bu. Yakında doğalgaza da zam gelir. Temmuzda doğalgaza zam yapıyor. Şimdi hissetmiyoruz; kışın kombi mi sizi ısıtıyor, siz mi kombiyi belli değil. Zam hükümetidir bu. Halka yoksulluk dayatarak kendileri şatafat içinde yaşıyorlar."

İstanbul'a kayyım atayarak seçimi yenilediler. Biz de dedik ki; bizde kayyım alerjisi var, atarsanız gelir süpürürüz.