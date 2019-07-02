Kılıçdaroğlu: Neyin istişaresi bu? Aldığınız para fakir fukaranındır

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Elbette ki insanlar düşüncelerini sözleriyle, sazlarıyla, filmleriyle, romanlarıyla anlatırlar. Biz bütün bunların tamamına bizimle aynı görüşü paylaşmasalar bile saygı duymak zorundayız. Bugün 2 Temmuz. Madımak olaylarına gelmek istiyorum. İnsanlar sazlarıyla sözleriyle panelde bir şeyler anlatmak istediler. 2 Temmuz'da Madımak'ta insanlık katliamı yaşandı. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Şunun bilinmesi çok önemli. Bir insanı, düşüncesini, siyasi görüşünü beğenmeyebilirsiniz. Ama bir insanı yakamaz, öldüremezsiniz. Ama kini ve öfkeyi de asla yüreğimizde tutmamalıyız. Kini ve öfkeyi bir tarafa bırakacağız. Geçmişteki hataları bir kenara bırakacağız. Eren Aysan bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde güzel bir yazı yazmış.

-Ergenekon'a 12 yıl sorun "pardon" deniyor; 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın hesabını, hapishanede ölenlerin hesabını kim verecek

-Tuncay Özkan 6 yıl hapis tutuldu. Suçu yok diyorlar. Hesabı kim verecek? Bir ülkenin genel kurmay başkanı terörist diye tutuklanıyorsa bunun hesabını kim verecek?

-Bütün bu Ergenekon süreci yaşanırken, arkasında siyasal bir destek vardı. Dönemin başbakanı zırhlı aracını savcıya vermişti. Bu savcı devletin resmi savcısıydı.

-Ben bu davaların savcısıyım demişti. Şimdi sormak istiyorum o kişiye. O kişiye sormak istiyorum memnun musun hicap mı duyuyorsun? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yine biz kandırılmışız mı diyeceksin? Binlerce kişiyi, aileyi mahkum ettiler. Yazıktır, günahtır. Adalet burada mı?

-Eren Erdem, Osman Kavala neden içeride? Sırrı Süreyya Önder siyasette önemli bir entelektüel. Bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? 'Cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyor. Olabilirsin diyorlar. Seçime giriyor ama hapishanede kalacaksın diyorlar. Vicdan sahibi, adaleti isteyen her kişiye sormak istiyorum. Bu kişi cumhurbaşkanı olabiliyorsa hapiste ne işi var. Adalet sadece bizim için değil herkes için, insan için, evren için adalet istiyoruz. Barış bildirisine imza atan akademisyenler fikrini beğenin beğenmeyin neden içeride? Cumhuriyet yazarları neden içeride?

-Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce tweet atmış. 'Sen misin başarılı olan? Gel bakalım mahkemeye.' Hani adalet ? Akşener'e FETÖ soruşturması. Gizli kararı koyuyorlar dosyaya. Ne gizlisi kardeşim çağırın mahkemeye gelirim savunmamı veririm. Sonra kalkıp diyorlar ki adalet reformu yapacağız. Gelecek tasarıya bakacağız gerçekten bir reform mu var göreceğiz.

-Trump, Erdoğan'a teşekkür ediyor. Papazı serbest bıraktı diye. Kalkıp diyemiyor ey Trump onu ben değil Türk adaleti bıraktı.

-(Şule Çet) 20. kattan atanların parası pulu var. İmkanları gücü var. Şule Çet'in babasının nesi var? Gücü yok. Sıradan bir vatandaş. Hakkını arayamazsın diyorlar, baskı kuruyorlar. Bu ülkede iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var.

-Askeri öğrenciler içeride komutanları dışarıda. Askerliği herkes bilir. Alttakinin üsttekine itiraz etmesi mümkün değildir.

-ODTÜ, hepimizin gözbebeği. Diploma törenleri yapılacak. Önceden polis baskınıyla 4 öğrenci gözaltına alınıyor. Törenden sonra bırakıyorlar. Pankart taşımasınlar, hükümeti eleştirecekler diye. Hani siz adalet arıyordunuz?

-Bir bakanımız var mizah unsuru oluyor arada bir. Bir söylediği üç gün sonra tutmuyor. Sadece Pakdemirli 2021 sonuna kadar et ithalatı olmayacak diye açıklama yapmış. Sadece 2019'un ilk beş ayında 251 bin büyükbaş hayvan ithal ettik. Bir bakan düşünün topluma doğru bilgi vermiyor. Kandıracağını sanıyor. O koltukta hangi gerekçeyle oturuyorsun?

-Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu. Neyi istişare edecekler? Erdoğan'a itiraz mı edecekler? Hayır efendim. Bunlara 13 bin lira para verdiler. Bunlar da dediler ki 13 bin lira veriyorlar. Yükseltin bu parayı. Ne oldu 18 bin lira oldu. Neyin istişaresi bu? Aldığınız para fakir fukaranındır.

-Arınç'a soruluyor. Edepsizler maaşımı tartışıyor diyor. Eğer vatandaşlar daha makamınıza oturmadan zam yapıyorsunuz diye sizi eleştiriyorsa sen vatandaşa edepsiz diyemezsin! O parayı sana vatandaş veriyor. Sen dönüp vatandaşa edepsiz diyemezsin. Diyen insan dönüp aynaya bakacak.