Zafere giden yol

CHP’de 23 Haziran’a yönelik partiler arası oy geçişliliğine yönelik yapılan analizlerde MHP seçmeninin üçte birinin Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği değerlendirilirken, üçte birinin ise sandığa gitmediği belirtildi. CHP’nin farklı düşüncelerdeki demokratların ittifakıyla seçimden başarıyla çıktığı vurgulandı.



CHP’de hafta başında yapılan genişletilmiş Parti Meclisi (PM) toplantısında; PM üyeleri ve milletvekillerine hem teknik hem de siyasi sunumlar gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Onursal Adıgüzel’in gerçekleştirdiği sunumlarda öne çıkan bölümler şöyle:

- İYİ Parti ve HDP seçmeni oy verdi: 23 Haziran seçiminde İYİ Parti seçmeninin neredeyse tamamı Ekrem İmamoğlu’na destek verirken, HDP seçmeninin büyük bir kısmı da İmamoğlu’nu destekledi. Saadet Partisi seçmenin yarısının kendi adaylarını desteklediği, yarısının ise sandığa gitmediği tespiti yapıldı.



- MHP seçmeninin üçte biri destekledi: Partiler arası oy geçişliliğine yönelik yapılan simülasyon çalışmasına göre 23 Haziran’da MHP seçmeninin yaklaşık üçte birinin İmamoğlu’na oy verdiği değerlendirmesi yapıldı. MHP seçmeninin üçte birinin de AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ı tercih ettiği; geri kalan üçte birinin ise sandığa gitmediği ifade edildi.



- İmamoğlu seçmeni konsolide etti: Ekrem İmamoğlu 23 Haziran’da; sosyal demokrat, sol ve cumhuriyetçi seçmeni konsolide etti. Bu kapsamda CHP, seçmenini sandığa çekmeyi başarırken; AKP ve MHP küskünleri sandığa gitmedi. Seçime katılım oranının arttığı ilçeler, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Adalar ve Beyoğlu, CHP’nin en güçlü olduğu ilçeler.



- 250 bin MHP’li sandığa gitmedi: Benzer bir şekilde AKP’nin güçlü olduğu ilçelerde AKP seçmeni düşük katılım gösterdi. Yapılan simülasyon çalışmalarına göre 31 Mart’ta sandığa gitmeyen MHP seçmeni sayısı 75 bin olurken, 23 Haziran’da yaklaşık 250 bine yükseldiği değerlendiriliyor.



- 806 bin oy farkının nedenleri: CHP’de yapılan değerlendirmeye göre 23 Haziran’da ortaya çıkan 806 bin oyluk farkın nedenleri; ekonomik kriz; CHP’nin her kesimden oy alabilen bir parti haline gelmesi, toplumdaki adalet duygusunun seçimde oy verme tercihine yansıması olarak sıralandı. Ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde izlediği birleştirici siyaset yaklaşımını İmamoğlu’nun iyi bir şekilde temsil etmesinin de etkili olduğu vurgulandı.



- Demokratlar ittifakı başarı getirdi: Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hukuki bir gerekçe göstermeden seçimi iptal etmesi 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimini yalnızca bir belediye seçimi olmaktan çıkardı. Haksızlığa karşı gelen farklı kesimlerden demokratlar bir araya geldi. Sosyal demokratlar, muhafazakâr demokratlar, milliyetçi demokratlar ve Kürt demokratlar İmamoğlu’nu destekledi.



- AKP seçmeni dağılmaya başlıyor: AKP seçmeninin dağılmanın eşiğinde olduğu ifade edildi. AKP’nin gelecekte kendi seçmenini bir arada tutma konusunda zorlanacağı belirtilirken; CHP’nin kapsayıcı siyasetinin bu çözülmeyi hızlandıracağı kaydedildi.



- Cumhur İttifakı’nın kaybetme nedenleri: Analizde Cumhur İttifakı’nın kaybetme nedenleri de sıralandı. Buna göre Suriyeli mülteciler konusunda hükümete duyulan tepkinin özellikle Esenler, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde hem milliyetçi hem de Kürt seçmenin tercihini İmamoğlu’ndan yana kullanmasını sağladı.



- Öcalan hamlesi TERS TEPTİ: Terörist Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması ve terörist Abdullah Öcalan’ın mektubunun yayımlanması üzerine de milliyetçi seçmenin sandığa gitmeme eğilimini artırması ya da İmamoğlu’na destek vermesiyle sonuçlandı. Pontus söylemi ve Ordu’daki VIP krizi ağırlıklı olarak Karadenizliler’in yaşadığı Beykoz, Çatalca ve Silivri’de İmamoğlu’na desteği artırdı.