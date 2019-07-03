İBB’ye siyasi partiler masası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi (SP), İYİ Parti ve HDP İstanbul İl Başkanlıklarını ziyaret etti.



İmamoğlu ilk olarak Zeytinburnu’ndaki SP İstanbul İl Başkanlığı’nda Saadet Partili yöneticilerle bir araya geldi. SP İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim’in şehir dışında olması sebebiyle SP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren İmamoğlu, “Bu dönemde siyaset üstü bir belediyeciliği siyasileri işin içine katarak, toplumu kucaklama noktasındaki tavrımızı hissettirmek adına nasıl işbirliği yapacağımızı paylaştık. Mutlaka bizim siyasi partiler masamız olacak. Bu daimi masamız, bizim her zaman sürecimizin içinde var olan, denetleyen, önerilerde bulunan, eleştirilerde bulunan bir mekanizmayı teşkil edecek” dedi.



Kaya da, “İstanbul; kamplaşmadan, kutuplaşmadan, kavgadan yorulan bir kent. Artık huzura ihtiyacı var. İnşallah kıymetli başkanımız İstanbul’un huzura kavuşturacak. Biz, İstanbul’u partiler üstü yönetilmesine ihtiyacı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.



İYİ Parti’ye ziyaret



Daha sonra İmamoğlu, Merter’deki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, “Toplum lehine işbirliğimiz gerçekleşmiştir. İstanbul’a hizmet etmek noktasında çok güzel ve başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi. Kavuncu ise “Kampanya sürecinde teşkilatımız elinden gelen desteği nasıl verdiyse bundan sonraki süreçte de verecek” diye konuştu.



Konuşmasının ardından İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP ve MHP İl Başkanlığı’na ziyaret talebi kapsamında bir dönüş alınıp alınmadığının sorulması üzerine İmamoğlu, “MHP’den henüz bir dönüş almadık, bekliyoruz. AKP’den, akşam üstüne doğru sadece belediye başkanlarıyla ziyaretimize gelmek istedikleri noktasında bir dönüş geldi. Pazartesi için bir randevu verdik” dedi. 12 Temmuz’da Anıtkabir’i ziyaret edeceğini söylediği anımsatılan İmamoğlu, “Devlet töreni statüsünde, vatandaşlarımızın olmadığı bir zaman diliminde, sabah erken saatlerde, belediye meclis üyelerimiz ve İstanbul’un 39 ilçesinin belediye başkanlarıyla Atamızın huzuruna çıkacağız” diye konuştu.



İmamoğlu öğleden sonra ise Bey-oğlu’ndaki HDP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından İmamoğlu, HDP İstanbul İl Eşbaşkanları EsengülDemir ve Cengiz Çiçek daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, siyasi parti masası çağrısını HDP’li yöneticilere de ilettiğini söyledi. HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Demir de 31 Mart seçimlerinin iptali ile demokratik Türkiye talebinin ortaya çıktığını belirterek “HDP bu süreçte Türkiye’de demokrasinin inşa edilebilmesi için toplumda kutuplaşmanın karşısında duran bir pozisyonda yer almıştır. İstanbul halkının iradesine sahip çıkmıştır” diye konuştu.



Gazetecilerin “Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna İmamoğlu, “Demirtaş’a ben, 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar, elbette bizim için çok değerli. Ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur” diye yanıt verdi.