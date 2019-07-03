Athena’dan ziyaret: İlk defa bir siyasiyi çok sevdik



Gökhan Özoğuz, “Biz, Ekrem Bey nezdinde ilk defa bir siyasiyi sevdik, gönülden. Çünkü barış, kucaklama, anlayış, herkese aynı şekilde eğilme, sanata, eğitime, toplumun ihtiyacı olan her şeye karşı yaklaşım modeli bizi çok kavradı” diye konuştu.Hakan Özoğuz da “Biz, birleştirenin her zaman arkasındayız” dedi. Özoğuz kardeşleri, “Politika politika.. İnsan sıkılıyor bazen. Günün yarısını farklı kesimlere, sanatçılara mı ayırsak” sözleriyle karşılayan İmamoğu yaptığı açıklamada, “Herkesin bana güç katması, benim için muazzam bir motivasyon İstanbul adına” diye konuştu.