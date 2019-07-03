Yüzde ‘50+1’ pişmanlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni sistemle ilgili AKP içindeki tartışmaları sert biçimde eleştirirken “Yeni sistemle beraber barajın yüzde 50+1’e çıkmasının müstesna bir uzlaşma ve muazzam bir kucaklaşma”yı sağladığını söyledi. Ancak AKP içinde Bahçeli ile aynı görüşü paylaşmayanların sayısı azımsanmayacak düzeyde. Anayasa değişikliği sırasında AKP’nin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde “İlk turda yüzde 40 olsun” dediğini, ancak MHP’nin kabul etmemesi nedeniyle “50+1” kriterinin getirildiğini belirten bazı AKP yöneticileri, “Yüzde 40 olsaydı parti açısından durum şimdi çok daha farklı olurdu. Parti tek başına daha güçlü olur, ittifaklara mecbur kalınmazdı. Sistem ittifakları da beraberinde getirdiği için partinin karşısında birlikte hareket eden büyük bir muhalefet bloku oluşturuldu” görüşünü dile getiriyor.



23 Haziran seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk grup toplantısında yeni sistemin birinci yılını değerlendirirken “Böylesine büyük bir reformun oturması, uygulamasının yerleşmesi zaman alacaktır. Ancak genel hatlarıyla milletimiz bu sistemi kabul etmiş, ülke de uyum sağlamıştır” demiş, sistemin 1 yıllık uygulama sonuçları, eksiklikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söylemişti. Parti içinde özellikle 23 Haziran seçiminin ardından sistemle ilgili sıkıntılar yüksek sesle dillendirilmeye başlanırken, AKP’nin yetkili kurullarında da parti yöneticileri ilk kez kaygı ve eleştirilerini tüm açıklığıyla dile getirmişti. Yurtdışından önceki gece dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi beklenen Bahçeli’nin grup toplantısında, AKP içindeki sistem tartışmalarını sert bir şekilde eleştirmesi dikkat çekti. “AK Partili bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili kendi aralarında değerlendirme yapmaları doğaldır, ne var ki bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP’nin değirmenine su taşıyacaktır ve yanlıştır” diyen Bahçeli, “Yeni sistemle beraber barajın yüzde 50+1’e çıkması muhkem ve muteber bir sayısal çoğunluktan daha çok müstesna bir uzlaşmayı, muazzam bir kucaklaşmayı sağlamıştır” ifadelerini kullanırken, sistemin ilke ve esaslarıyla oturması, kurum ve kurallarıyla güçlenmesinin zaman alacağı, geçiş sürecinde var olan uyum sorunlarının aşılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.



‘İttifak zorunluluğu’

AKP içinde bir yandan sistemle ilgili sıkıntıların nasıl aşılabileceği tartışılırken, AKP içinde Bahçeli ile aynı görüşü paylaşmayan çok sayıda kişi bulunuyor. Bazı parti yöneticileri, yeni sistemle ilgili anayasa paketi müzakereleri yürütülürken, AKP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için “Geçerli oyların yüzde 40’ını alan aday seçilir” düzenlemesini önerdiği, ancak o dönem MHP’nin kabul etmemesi nedeniyle “yüzde 50+1”de karar kılındığına dikkat çekti. Bu hükmün AKP’nin aleyhine olduğu değerlendirmesi yapılırken, “Bu durum ittifakları doğurdu. Parti her partinin kendi adayını çıkarmasıyla tek başına Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilecekken Cumhurbaşkanlığı için oluşan ittifaklar, genel ve yerel seçimi de içine aldı. Partinin karşısında birlikte hareket eden büyük bir muhalefet bloku yaratıldı. Eğer ittifaklar olmasaydı ve her parti kendi adayıyla çıksaydı, partinin seçimlerdeki kazancı çok daha fazla olabilirdi” görüşü ifade ediliyor.