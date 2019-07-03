Hizmetimize engel olamayacaksınız

31 Mart seçimlerinden sonra İçişleri Bakanlığı talimatıyla, HDP’li 26 belediye girişine X-Ray cihazı ve polis kontrol noktası kurulduğunu hatırlatan HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hülya Alökmen Uyanık, “Belediyelerin halkın sorunlarıyla ilgilenerek çözüm geliştirmesi engellenmek istenmiştir. Bu girişimin sonucu olarak dün Diyadin belediyemizde kolluk kuvvetleri belediye binası içinde haddini aşan bir saldırı girişiminde bulunmuş, binaya girmek isteyen Mehmet Hayri Durmuş adlı vatandaşımız arama noktasında kolluk kuvvetinin saldırısına maruz kalmıştır. Yaşanan bu durum üzerine araya girmek isteyen Diyadin Belediyesi eşbaşkanlarımız Evren Demir ve Betül Yaşar da benzer şekilde polisin saldırısına maruz kalmıştır. Eşbaşkanlarımız başta olmak üzere, parti yöneticilerimize ve belediyeyi ziyaret eden halkımıza yönelik bu hududunu aşan yönelimlerin boşa olduğunu vurgulayarak bu saldırıya karşı belediyelerimizin halkımızın hizmetinde çalışmalarını daha da güçlü bir şekilde devam ettireceğini belirtiyoruz” dedi.