'Cübbeli'nin vakfının aracına resmi plaka mı verildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kayıp araç filosunun nerede olduğu belirsizliğini korurken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, bir derneğe ait araçta resmi plaka görüldü. Hayder Aşevi’ne ait bir aracın üzerindeki plakanın bir resmi plaka olması dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu derneğin onursal başkanlığını ise kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü yapıyor.

Sosyal medyada görülen araçtaki plakanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA vakfının da bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 STK-Okul Yurt Faaliyet Raporu’nda ‘Hizmet verilen diğer STK’lar” başlığında bulunan derneklerden birinin de Cübbeli Ahmet Hoca’nın içinde bulunduğu İsmailağa Cemaati ve İsmailağa Vakfı’nın da bulunması tartışma yarattı.