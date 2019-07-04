Sporda şiddeti önlemeye yönelik yasa teklifinde değişiklik

Eski Gençlik ve Spor Bakanları AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ile bazı AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

CHP grubu adına konuşma yapan İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Türkiye'nin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden sonra en çok yabancı sporcuyu barındıran ülke olduğunu söyledi.

AKP iktidara geldiğinde A Milli Futbol Takımı'nın dünya üçüncüsü olduğunu anımsatan Toprak, "Siz dünya 3'üncüsü bir takım aldınız, dünyada elemeleri geçmeyen, 50'nci sıraya düşmüş bir Türk Milli Takımı var. Ayağa kaldıramıyoruz. Sebebi, Türkiye'yi yabancı cenneti yaptınız. Türkiye'nin büyük kulüplerinde 14 yabancı olursa nasıl Türk sporcusu başarılı olur? Bu yıl şampiyon olan takım 11 yabancıyla sahaya çıkıyor." eleştirisinde bulundu.

CHP'Lİ TOPRAK: ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

Sporun en masum tarafının seyir kısmı olduğuna değinen Toprak, "Elinizi vicdanınıza koyun, Türkiye'de kaç olay oldu? Münferiden bir, iki. Statlarda olay var mı? Ben görmüyorum. Gerçekten Türk halkına, izleyiciye çok teşekkür ediyorum, bizim siyasiler olarak birbirimize yaptığımızın yüzde 1'ini yapmıyorlar. Zaten Türk halkının sağduyusu gerçekten bizden, Türk siyasetçilerinden çok daha ileri, bunu söylemiş olayım." diye konuştu.

"Kanun teklifinde 3-4 çapanoğlu bulunduğunu" belirten Toprak, bunların Passolig, biyometrik verilerin kopyalanması ve deplasmanlarda seyir alanlarına ilişkin maddeler olduğunu söyledi.

''HER YERDE OLDUĞU GİBİ SİYASETİ SPORA BULAŞTIRDINIZ''

Kulüplerin başarısızlıklarının bir nedeninin de federasyonlar olduğunu söyleyen Toprak, şöyle devam etti:

"Federasyonlar niye başarısız? Çünkü her yerde olduğu gibi siyaseti spora bulaştırdınız. Artık doğru dürüst seçimler olmuyor. Eskiden Başbakanlık koridorları vardı bu işi tayin eden, şimdi sarayın koridorları var. En son Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değişti. Hangi listeler yarıştı? Kamuoyuyla paylaşılmadı. Atamalı bir federasyon oldu. Türkiye'nin en büyük federasyonunda, en çok profesyonel üyesi olan, lisansı olan federasyonda atama böyle olursa başarı gelir mi? Voleybolda da aynı. Siz teslim aldığınızda Filenin Sultanları vardı, başarılıydı, müthiş, gurur duyuyorduk Filenin Sultanlarıyla. Nerede Filenin Sultanları?"

Yabancı sporcu sayısının mutlaka kısıtlanması gerektiğini belirten Toprak, Türk sporcularının bu şekilde başarılı olabileceğini vurguladı.

Toprak, kulüp yöneticilerini eleştirerek, "Kulüp başkanları geliyor, hava atmasını biliyor 'Ben kulüp başkanıyım.' diye. İşini büyütüyor, tanıtıyor, maşallah forsundan geçilemiyor ama kulübü borç batağına bırakıp gidiyor." ifadesini kullandı.

''41 MİLYON GENÇ SPOR YAPMA ÇAĞINDA AMA SADECE 6 MİLYONU LİSANSLI''

Gençlerin spora adapte edilmediğinde uyuşturucuya yöneldiğine dikkati çeken Toprak, "Toplam 41 milyon 139 bin gencimiz şu anda spor yapma çağında veya içinde ama biz bunların 6 milyonunu sadece lisanslı yapmışız. Onların da ne kadarı başarılı, tartışılır, çoğunun da yaş haddi geçmiş." diye konuştu.

AKP'Lİ BAK: 'TARAFTARLARDA POMPALI TÜFEK, TABANCAİ SATIR ELE GEÇİRİLDİ

AKP Grubu adına söz alan teklif sahibi milletvekillerinden AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak,

Antalya'da Eskişehirspor-Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig play-off final karşılaşmasını hatırlatarak, karşılaşmayı izlemeye giden taraftarlarda pompalı tüfek, tabanca ve satır ele geçirildiğini belirtti.

Suç işleyen taraftarlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'na göre işlem yapıldığını ancak Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılamadığını söyleyen Bak, söz konusu taraftarların, 5 saat gözaltında tutulsa dahi müsabakaya girme hakkına sahip olduğunu, seyirden men yasağı bulunmadığını belirtti. Bak, kanun teklifinde, bunun önlenmesi için tanımlamalar yapıldığını söyledi.

Bak, teklifdeki, "seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasını" içeren maddeye ilişkin eleştirilere yönelik, "Örneğin ceza alıyorum, Passolig'im donduruluyor, maça gidemiyorum. Çok basit. İnternete giriyorsunuz, başka birinin kimlik bilgileriyle kendi fotoğrafınızı koyuyorsunuz, yeni bir Passolig üretiyorsunuz. Aynı kişi, bu müsabakaya girebiliyor ve hakaretlerini, küfürlerini etmeye devam ediyor. Bunları duymak istemiyoruz, futbolun güzel yanlarını konuşmak istiyoruz." dedi.

Bu işi meslek haline getiren kitleler, rant elde eden kişiler olduğunu söyleyen Bak, şöyle devam etti:

"Bunlar, daha önce kulüp başkanlarını tehdit ediyorlardı, bilet istiyorlardı, 'Bize bilet vermek zorundasınız' diyorlardı. Taraftarı, sporcuyu tehdit ediyorlardı, sporcudan avanta alıyorlardı. Bunlar yaşanan gerçekler. Bunları neden söylemiyoruz? Kitle bu. İngiltere bunları yaşadı. 'Böyle olaylarla karşı karşıya gelmeyelim' diyoruz. Herkes huzurlu şekilde müsabakayı izlesin istiyoruz. Tezahüratın ne olduğu, şiddet, tehdit tanımının ne olduğu belli zaten. Huzurlu şekilde müsabakayı izlemek isteyen vatandaşı korumayacak mıyız?"

Bak, teklife ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Kulüpler Birliği yetkilileri ve diğer ilgililerle birçok kez bir araya geldiklerini, talepleri aldıklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kanun teklifine, uyarıları dikkate alınarak önergelerle yeniden tadili halinde yapıcı muhalefet yaklaşımlarının süreceğini, çekinceleri dikkate alınmazsa TBMM İçtüzüğünün kendilerine verdiği hakları kullanacaklarını belirtti.

Daha sonra teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

TEKLİFTE DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ

Teklifte, siyasi parti gruplarının ortak önergeleriyle bazı değişikliklere gidildi.

Buna göre, teklifin 3. maddesinde yer alan "Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca karar verileceği, gerekli teknik donanım, spor tesisinin kullanım hakkına sahip kurum veya kuruluşlar tarafından tesis edileceğine" ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Madde üzerinde kabul edilen değişiklik önergesiyle ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar ile kulüplerle bankalar arasında yapılan yeniden yapılandırma işlemleri kapsamındaki tüm banka alacakları hariç; merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek kulüplere ait federasyon veya yetki verdiği üçüncü kişiler nezdindeki gelirler, devir ve temlik edilemeyecek. Söz konusu düzenlemeyle kulüplerin daha fazla borçlanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teklifin 6. maddesi üzerinde verilen ortak önergeyle madde metnine "Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarına alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenir." ibaresi eklendi.

Teklifin, 7. maddesine de önerge doğrultusunda ekleme yapıldı. Buna göre, müsabaka, seyir, özel seyir, antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçIara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde veya alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 30 gün adli para cezası ile cezalandırılacak.