Meclis restoranına yüzde yüz zam: Çorba iki lira oluyor



Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Cemil Çiçek'in başkanlığı döneminde yıktırılan eski Tabur Binası'nın bahçesindeki bin 800 metrekarelik lokantanın yeniden yaptırılması da benimsendi. Toplantıda Meclis'in artan personel sayısı nedeniyle yaşanan yer sıkıntısına çözüm bulundu. Meclis'e ‘destek hizmeti' veren 350 personelin Akay Caddesi'nde kiralanan iki yeni binaya taşınması kararlaştırıldı.

Kiralanan binalardan birinin Ziraat Bankası'na, diğerinin ise Tarım Bakanlığı'na ait olduğu belirtildi. Bu yeni çalışma düzeniyle birlikte Meclis'in personel sayısı da 7 bin 400'e ulaştı. Meclis Başkanlık Divanı'nda, AKP grup toplantısı olduğu gün Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla, Meclis korumaları arasında yaşanan gerilim de gündeme geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bu konudaki eleştirileri dikkate alıp, çözüm için girişimde bulunacağını söyledi. Bu arada FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Dikmen girişinde bombalanan iki 2 ayrı yere 15 Temmuz anıtı yaptırılması kararlaştırıldı.