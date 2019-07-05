AKP mağdurlarına Bülent Arınç'tan para yardımı! Tepki yağdı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sorularını yanıtladı. Bülent Arınç, "Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) mağdur olan binlerce kişi var" diyerek İstişare Kurulu'ndan aldığı zamlı maaşın yarısını KHK mağdurlarına vereceğini açıkladı. Arınç'ın açıklamasına tepki yağdı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla KHK'lilerin elinden seçilme hakkının alındığına dikkat çeken bazı yurttaşlar, AKP'nin KHK'lilerden seçme hakkını almak için başvuruda bulunduğunu hatırlattı.

PARA YARDIMI YAPACAK



Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na üye olarak atanması ve maaşına yapılan zam hakkında açıklamalarda bulundu. Arınç konuşmasında, "Buradan gelecek olan para ne kadarsa yarısını burs, yarısını da KHK'larla mağdur olan binlerce kişi var. Daire başkanı adam, dava açılmamış, takipsizlik kararı alınmış, ama görevine iade edilmemiş. Bir kısmının eşi evlere temizliğe gidiyor, yumurta satıyor. KHK'larla işlerinden atılmış, beraat kararı almış, koğuşturmaya yer olmadığı kararı alınmış insanlar var.Benim çevremde, ailemden insanlar var. Yoksa ceza alanlarla ilgili bir şey demiyorum." dedi.



YARISI BURS YARISI KHK MAĞDURLARINA



Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden yarısını burs, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğini söyledi. Arınç şöyle konuştu: "Binlerce kişi var. Daire başkanı adam, dava açılmamış, takipsizlik kararı alınmış, ama görevine iade edilmemiş. Bir kısmının eşi evlere temizliğe gidiyor, yumurta satıyor. KHK'larla işlerinden atılmış, beraat kararı almış, koğuşturmaya yer olmadığı kararı alınmış insanlar var.Benim çevremde, ailemden insanlar var. Yoksa ceza alanlarla ilgili bir şey demiyorum."

BAĞIŞ YAPMA MAĞDURİYETİ GİDER



Arınç'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

Bülent Arınç’ın inanç sistemi şöyle sanırım:

1. Bir kişiyi sebepsiz işten çıkarıyorsunuz.

2. Kendi maaşınıza zam yapıyorsunuz.

3. Kendinize zam yaptığınız maaştan işten çıkardığınıza bağış yapıyorsunuz.

4. O bağış size sevap yazıyor.

Din ve vicdan özgürlüğüne saygılı olalım. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) 5 Temmuz 2019

Ağaç kökü yeriz, senin haram paranı istemeyiz. https://t.co/74piyNLy2z — Veli Saçılık (@velisacilik) 4 Temmuz 2019

Demek zulmedildigini kabul eden bir Ak Partili cıktı..!



KHK lılar paranızı beklemiyor, partililerinize adalet ve vicdan duygularinı hatırlatsanız daha uygun olur, cok ihtiyacları var.



Zalim KHK lari savunmakla mesgul onlar https://t.co/a0SC6ChX5k — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) 4 Temmuz 2019

Mantığa bak❗️

Önce mağdur, sonra yardım ederiz.

Edep yahu...

👆

Bülent Arınç, ‘Maaşımı KHK ile mağdur olanlara bağışlıyorum.’ — Tahsin Tarhan (@tahsintarhan) 4 Temmuz 2019

AKP'LİLER KHK'LİLER İÇİN NE SÖYLEMİŞTİ?

Öncesi bir yana 31 Mart yerel seçimleri sürecinde AKP'liler Güneydoğu'da KHK'lilerin seçilme hakkını elinden almıştı. AKP, KHK'li adayların seçilmesine itiraz etmiş, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da KHK'lilerin kamu hizmetinden men edildikleri gerekçesiyle mazbatalarının verilemeyeceğine hükmetmişti. AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, KHK'lilerin oy bile kullanamayacağını öne sürerek YSK'ye başvurmuştu. AKP'li Yavuz'un başvurusu YSK tarafından reddedilmişti.