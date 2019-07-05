İmamoğlu veri kopyalama krizinin ortasındaki ismi görevden aldı

İBB’nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut‘un yerine Şeref Can Ayata getirildi. Ayata Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Karabulut, veri kopyalama tartışmalarında “Canımı veririm size bilgileri vermem” demesiyle ve seçimden hemen önce yapılan 26 milyon liralık ihaleyle gündeme gelmişti. Talimata karşı çıkan Karabulut’un “Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem” dediği ortaya çıkmıştı. .Karabulut'un adı seçimden kısa süre önce yapılan 26 milyon 585 bin liralık ihale ile de gündeme gelmişti. İhalenin 13 milyon 629 bin liralık ödeme emri, 31 Mart sonrası İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı 17 Nisan gününe denk gelmiş ve gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu görevde kaldığı kısa sürede faturanın ödeme talimatını durdurmuş, 26 milyon lirayı aşan faturaların tek tek inceleneceğini, inceleme bitene kadar hiçbir ödeme yapılmayacağını söylemişti.