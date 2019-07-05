Ranta değil sorunlara talip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Saraçhane’ye gelerek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Resmi törenle karşılanan Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak ilk kez İBB binasına geldi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu için, “İstanbul’un rantına değil, İstanbul’un sorunlarına talip oldu” dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu İBB binasının önünde karşıladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Zabıta Mangası Merasim Takımı’nı selamlayarak binaya girdi. İBB şeref defterini imzalayan Kılıçdaroğlu deftere, “Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına dönüştürecek. İmamoğlu’na, inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz O’nunla. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı” diye yazdı. Heyet, daha sonra İmamoğlu’nun makam odasına geçti. Kılıçdaroğlu, “Uzun ve yorucu bir mücadeleden sonra keyifli bir an yaşıyoruz. Zor bir görev üstlendiniz. Ancak İstanbul’u hak ettiği yere taşıyacağınıza inanıyorum” diyerek İmamoğlu’nu tebrik etti. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek, “Mahcup olmayacağız size” dedi.



İmamoğlu söz verdi

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. “2019 yerel seçimini, Türkiyemiz adına çok değerli bir sürecin yaşanması diye tarifleyebilirim” diyen İmamoğlu, “Bu sürecin en önemli karakteri, yerel yönetimlerden gelen insanların belediye başkanlıkları adaylıklarına tercih edilmesi ve oradan İBB Başkanlığı’nı, İstanbul’un en önemli merkezlerinde seçimi kazanmaları olmuştur. Bu önemli süreci başlatan, önderliğini yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bu yönüyle kendilerine minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Elbette ki milletimize olan sorumluluğumuz çok büyük. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da hem sözüm hem de sorumluluğum var. İBB Başkanlığı’nı yaparken bu duygularla hareket edeceğim. Bunun sözünü bir kez de İBB’de, kendi huzurunda vermek istiyorum. İnşallah İBB’nin en başarılı ve en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum. Umarım bu hedefime ulaşırım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Ekrem Başkan’ın İBB Başkanı olmasının ayrı bir anlamı var; rantına değil, sorunlarına talip olmak. İlk seçim bir siyasal seçimdi. İlk mücadele siyasal bir mücadeleydi, onu kazandı. Şimdi bundan sonraki süreç, hizmet yarışı sürecidir. İstanbul’un sorunlarını biliyor. Sorunların nasıl çözüleceği konusunda güçlü veriler de var elinde. İyi bir ekibi olacak. Liyakatli bir ekibi olacak” dedi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Her şey çok güzel olacaksa, her şeyin şeffaf olması lazım. Partizanlığın olmaması, herkesin çalışması, alın teri dökmesi lazım. Ben de sizler gibi başarılarının takipçisi olacağım.”

Kılıçdaroğlu, sistem tartışmaları ve yeni parti kurulmasıyla ilgili sorulara ise özetle şöyle yanıt verdi:



‘Demokrasi istiyoruz’

“Yeni partilerin kurulması benim ilgi alanımın dışında. Sizler nasıl izliyorsanız, ben de siyasetçi kimliğimle, büyük bir dikkatle izliyorum. Ama eski sisteme girilmesiyle ilgili bizim bir talebimiz olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikâyetçiydik. Darbe hukukundan arınmamış bir anayasa ve yasalar varsa, eski sisteme dönmek doğru değildir. Örneğin yüzde 10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Eğer demokrasi ve milletin iradesine saygı duyulmasını istiyorsak yüzde 10 seçim barajının kalkması lazım. Anayasada köklü değişiklikler gerekiyor. Mutlaka Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerekiyor. Namusu ve şerefi üzerine yemin etti. Biz, demokratik bir yönetim istiyoruz. Eski sistem demokratik değildi ki. Biz, hiçbir zaman eski sisteme övgüler dizmedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu görüyoruz ve tanığıyız.”





İBB’de resmi atamalar

İBB Başkanlığı Genel Sekreterliği’ne Yavuz Erkut resmen atandı. Ayrıca Mehmet Çakılcıoğlu genel sekreter yardımcısı, Murat Ongun, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız başkan danışmanları, Yavuz Saltık özel kalem müdürü, Eren Sönmez birinci hukuk müşaviri ve Erol Özgüner de bilişim danışmanı olarak atandı. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut’un yerine de Şeref Can Ayata getirildi. Ayata Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde görev yapıyordu. Karabulut’un veri kopyalama tartışmalarında “Canımı veririm size bilgileri vermem” dediği belirtilmişti.